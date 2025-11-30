Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Κυριακή 30.11.2025 (Σελήνη στον Κριό – σε γέμιση)

(Διέλευση Αφροδίτης στον Τοξότη)

Κριός



Αναζητάτε απαντήσεις και λύσεις σε θέματα που σας απασχολούν. Έχετε

βραχυκυκλώσει και βρίσκεστε σε αδιέξοδο, η απαντήσεις όμως κρύβονται

μέσα σας. Υπερασπιστείτε τον εαυτό σας και τα επιτεύγματα σας, με το να

μην αφήνετε στους γύρω σας να σας κατευθύνουν στις επιλογές σας, μια και

είστε άτομο ευεπηρέαστο σε στιγμές. Η διαίσθηση σας μπορεί να σας

καθοδηγήσει με ασφάλεια…

Ταύρος

Η μέσα μπορεί να φέρει κάποιες απογοητεύσεις ή να περάσετε μια μικρή

κρίση. Η δυσαρέσκεια με τις τρέχουσες καταστάσεις θα είναι έντονη και οι

ανασφάλειες σας κορυφώνονται. Ωστόσο το πείσμα και η επιμονή σας δεν θα

σας επιτρέψουν να τα βάλετε κάτω. Θα καταφέρετε, αν και με δυσκολία, και

μετά από μεγάλη προσπάθεια να φέρετε σε πέρας τις υποθέσεις σας.

Δίδυμοι

Η μέρα θα φέρει αισιοδοξία και θετικές προοπτικές, αλλά θα είστε πολύ

αναποφάσιστοι ή αναβλητικοί, με αποτέλεσμα να χάσετε την δυναμική της

στιγμής. Η έλλειψη συγκέντρωσης ή η αδυναμία εστίασης ίσως επίσης να

οδηγήσει σε λάθη ή παραλείψεις. Ας μην υπερεκτιμάτε τις δυνατότητες σας

και ας μην υποσχόσαστε πράγματα που δεν μπορείτε να τα τηρήσετε, γιατί

όλη αυτή η αισιοδοξία και η υπερβολή θα μπορούσαν πολύ εύκολα να

οδηγήσουν σε απογοητεύσεις.

Καρκίνος

Έχετε έντονη την παρόρμηση να επιστρέψετε σε μια συναισθηματική σχέση

και αναζητάτε την αφορμή. Πριν κάνετε το βήμα αυτό όμως θα πρέπει να είστε

πεπεισμένοι ότι αυτή την φορά τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Πολλές

προσδοκίες και ελπίδες θρέφατε και η μέρα μπορεί να σας διαψεύσει. Ο

εγωισμός σας θα πρέπει να προσεχθεί, μια και είναι αυτός που δεν σας

αφήνει πολλές φορές να δείτε την πραγματικότητα.

Λέων

Αξιολογήστε σήμερα την μέχρι στιγμής πορεία σας, τα πρακτικά

αποτελέσματα που αποκομίσατε από την γραμμή που ακολουθείτε και

σκεφτείτε πως θα προχωρήσετε στο μέλλον. Κατά την διάρκεια της μέρας

ίσως να λάβετε πληροφορίες ή απαντήσεις σε ένα ζήτημα που σας

απασχολούσε εδώ και καιρό. Ξεκουραστείτε, χαλαρώστε και ανατάξτε τις

δυνάμεις σας το απόγευμα, γιατί θα σας χρειαστούν σύντομα.

Παρθένος

Είναι μια μέρα που θα φέρει αισιοδοξία, ευκαιρίες και καλές ειδήσεις. Είναι μια

εξαιρετική χρονική στιγμή να εκπονήσετε σχέδια, λόγω του πολύ καλού

ενστίκτου που θα έχετε αλλά και του προσεκτικού σας προγραμματισμού.

Ταξίδια μεγάλων αποστάσεων ευνοούνται, όπως και οι σπουδές ή οι μελέτες.

Μέσα από την εύνοια της μέρας μπορούν να έχουν θετική εξέλιξη οι πάσης

φύσης επιχειρηματικές συναλλαγές και διαπραγματεύσεις, όπως και οι

εκκρεμείς νομικές υποθέσεις.

Ζυγός

Έχετε σημαντικά αποθέματα ενέργειας σήμερα, που θα πρέπει να

εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η μέρα θα σας φέρει όμως και

μια μοναδική ευκαιρία να πραγματοποιήσετε τα πολυπόθητα σχέδια σας.

Απολαύστε τα όσα θετικά συμβαίνουν και μην χαλάτε την διάθεση σας με

πράγματα που δεν αξίζουν τον κόπο.

Σκορπιός

Το πλανητικό σκηνικό της μέρας αναμένεται να ανοίξει το μυαλό σας σε νέες

δυνατότητες. Συναρπαστικά νέα είναι πιθανόν να υπάρξουν, όπως και τυχαίες

συναντήσεις ή γνωριμίες με άτομα εκκεντρικά. Σήμερα θα είναι αυξημένο το

ενδιαφέρον σας για τις καινούργιες τεχνολογίες και κάποιοι ίσως να ξεκινήσετε

την δημιουργία του δικού σας ιστότοπου.

Τοξόπης

Είστε λίγο υπερβολικοί και ίσως ακόμη και επιθετικοί σε ότι κάνετε. Θα πρέπει

να βάλετε φρένο και να ηρεμήσετε, γιατί με τον τρόπο αυτό μόνο προβλήματα

δημιουργείτε. Κάτι ή κάποιος θα θελήσει να τραβήξει την προσοχή σας και

καλά θα κάνετε να δώσετε σημασία σε όσα έχει να σας δείξει ή να σας πει. Θα

είναι σημαντικά για την πορεία σας.

Αιγόκερως

Ίσως διαπιστώσετε ότι οι προσπάθειες που καταβάλλατε τον τελευταίο καιρό

για την ομαλοποίηση της οικογενειακής σας ζωής ήταν μεν σημαντικές, αλλά

όχι αρκετές. Χρειάζεται συνέπεια και συνέχεια… Προσοχή θα πρέπει να

επιδείξετε επίσης αναφορικά με χρήματα και περιουσιακά σας στοιχεία. Οι

πλανητικές συγκυρίες ευνοούν απώλειες και κλοπές…

Υδροχόος

Η μέρα θα φέρει σειρά προβλημάτων στην επιφάνεια, που θα απαιτήσουν

άμεση αντιμετώπιση. Θα είναι ένα δύσκολο χρονικό διάστημα, που θα σας

φορτίσει συναισθηματικά αλλά και σωματικά. Και στο σπίτι ενδεχομένως να

υπάρχει ένα φορτισμένο κλίμα, με παλιά προβλήματα να σας ταλαιπωρούν

για μια ακόμη φορά. Προσπαθήστε τώρα να κλείσετε οριστικά παλιά

ζητήματα, ώστε να επέλθει ηρεμία στην οικογένεια σας.

Ιχθεις

Πολλές από τις υποχρεώσεις σας έχουν πάρει τον δρόμο τους και αρκετά από

τα προβλήματα που σας ταλαιπωρούσαν έχουν επιλυθεί. Καιρός να

απολαύσετε την ηρεμία… Θα είναι μια υπέροχη, ρομαντική μέρα με το ταίρι

σας, που το έχετε παραμελήσει αρκετά τον τελευταίο καιρό.