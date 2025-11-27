Ο Άγγελος Τσιγκρής αποχαιρετά τον Θανάση Χρονόπουλο, πρόεδρο των Καλαβρυτινών του Πειραιά

Ο Αχαιός πολιτικός Άγγελος Τσιγκρής, με αφορμή το θάνατο του Προέδρου του Συλλόγου Καλαβρυτινών Πειραιά Θανάση Χρονόπουλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Αποχαιρετώ έναν καλό φίλο, έναν εξαίρετο άνθρωπο, επιστήμονα και συμπατριώτη, o οποίος υπήρξε ιδρυτικό μέλος, πρώτος Γενικός Γραμματέας από το 1975 και, στη συνέχεια, επί σειρά ετών, Πρόεδρος του Συλλόγου Καλαβρυτινών Πειραιά και προσέφερε με το ήθος του, την ακεραιότητα του χαρακτήρα του και την εργατικότητά του σημαντικότατο έργο, τόσο στο Σύλλογο που με τόση αυταπάρνηση υπηρέτησε, όσο και στην αγαπημένη ιδιαίτερη του.

Καλό ταξίδι καλέ μου φίλε Θανάση!»