Από την οικογένεια Κεφάλα λάβαμε το εξής ευχαριστήριο προς τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "Αφροδίτη":

"Η οικογένειά μας εκφράζει την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη προς τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων ●Αφροδίτη●, τον κ. Μαρκέτο Θεόδωρο και όλο το προσωπικό, για την αφοσίωση και τη ζεστή φροντίδα που προσέφεραν στην αγαπημένη μας μητέρα ,τα τελευταία επτά χρόνια.

Με συνέπεια, επαγγελματισμό και ανθρωπιά, σταθήκατε καθημερινά δίπλα της, προσφέροντάς της ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για όσα κάνατε όλα αυτά τα χρόνια.



Οικογένεια Κεφάλα"