Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Φαρμακεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας
14:30 - 17:30 μμ
ΜΠΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 46
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΜΠΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 46
ΠΑΣΣΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ 24-26 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ
02:00 - 08:30
ΠΑΣΣΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ 24-26 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης
14:30-17:30 & 21:00-08:30
ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23100
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας
14:30-17:30 & 21:00-22:30
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ.: 2610 524.492
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων
14:30-17:30
ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου
14:30-17:30 & 21:00-22:30
ΣΦΗΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 33 ΑΚΤΑΙΟΝ ΤΗΛ.: 2610-910.996
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας
14:30-17:30 & 21:00-22:30
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 70-ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ. 2614-002.372
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων
14:30-17:30 & 21:00-22:30
ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού
14:30-17:30
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386
