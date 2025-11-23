Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 24-11-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟ ΑΘΑΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ.
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΜΑΥΡΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΛΕΞΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ ΔΙΟΝΥΣΙΑ χήρα ΧΡΗΣΤ. ΚΛΙΤΣΑ }
~•ΕΤΩΝ 95•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24/11/25 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ (Β’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΛΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΝΝΑ ΛΟΞΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΖΑΦΕΙΡΗΣ -ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΛΙΤΣΑΣ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΑΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ~ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.: 2610.430.141 ΚΙΝ.: 6937.009.578, 6989.381.813 & 6978.069.382
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
---------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΦΙΛ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 92
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΕΛΕΝΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,ΔΗΜΗΤΡΑ,
ΕΛΕΝΗ,ΜΑΡΙΑ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΧΡΥΣΟΥΛΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ,
ΦΩΤΙΟΣ & ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΓΡΗΓ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΗΛ. ΣΟΛΑ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-11-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΣΟΛΑ, ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΦΗ ΣΟΛΑ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ, ΗΛΙΑΣ ΑΓΑΠΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΗΛΙΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
