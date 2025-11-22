28ο Forum Ανάπτυξης: Γόνιμος διάλογος με επιχειρήματα στην εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Β.Δ. Ελλάδας

Η δημοκρατία της ανάπτυξης μέσα από την πολιτικο-ιδεολογική προσέγγιση των εκπροσώπων της κυβέρνησης αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης βρέθηκε στο επίκεντρο, κατά την ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργάνωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΒΔ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.

Ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, και οι τρεις Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι: Δημήτρης Μάντζος(ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ), Νίκος Παππάς ( ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ) και Νίκος Καραθανασόπουλος (ΚΚΕ) μέσα από έναν γόνιμο και με αντιπαράθεση επιχειρημάτων διάλογο, το μεσημέρι του Σαββάτου, στο πλαίσιο του 28ου Forum Ανάπτυξης, έδωσαν την δική τους απάντηση στο επίκαιρο ερώτημα: «Ποιος αποφασίζει για το μέλλον;»

Γ. ΠΑΠΠΑΣ: «ΑΞΙΕΣ ΥΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ»

Ο Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδας - 10ου Περιφερειακού Τμήματος Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας Γεώργιος Παππάς στην εισαγωγική του τοποθέτηση ανέφερε πως «βιώνουμε μια περίοδο που οι αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τίθενται υπό κρίση και υπό αμφισβήτηση. Ταυτόχρονα, είναι σε εξέλιξη και η συζήτηση για την κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης. Πόσοι ωφελούνται από τη μεγέθυνση του πλούτου και πόσοι είναι αποκλεισμένοι. Υψηλό ποσοστό του πληθυσμού νοιώθει κοινωνικά περιθωριοποιημένο και στάσιμο. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας αισθάνονται ότι η ανάπτυξη δεν τους αφορά και ότι η δημοκρατία είναι εντέλει μόνο για λίγους». Τόνισε, επίσης, πως το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και της δημοκρατικής βούλησης δεν είναι δεδομένο ενώ αναδύεται το ερώτημα ποιος ελέγχει και ποιος αποφασίζει.

Κ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κώστας Καραγκούνης αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις στον εργασιακό χώρο που άμεσο αντίκτυπο στην ανάπτυξη. «Η ανεργία είναι η μεγαλύτερη κοινωνική αδικία σε ένα κράτος. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει μια πολλή σημαντική προσπάθεια για τη μείωση της ανεργίας ειδικά η ανεργία των νέων που από 39% σήμερα είμαστε κάτω από το 50%. Συνολικά η ανεργία έχει φθάσει στο8% από το 18% που είμαστε, ενώ στις γυναίκες από το 22% έχουμε φθάσει στο 11%. Την ίδια ώρα παρατηρείται αύξηση της απασχόλησης και κατά 77% στην πλήρη απασχόληση, η οποία δίνει σταθερότητα, σιγουριά και καλύτερους μισθούς.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις θα επόμενα χρόνια θα πάμε καλύτερα. Παράλληλα, τρέχει το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατάρτισης περίπου 500.000 ευρώ ώστε να εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερους στην αγορά εργασίας. Μέλημά μας είναι η δίκαιη ανάπτυξη δίκαιη, η ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Μας ενδιαφέρουν οι ποιοτικές θέσεις εργασίας και γι’ αυτό δίνουμε βαρύτητα στην υγεία και την ασφάλεια. Μετά από35 χρόνια εκσυγχρονίσαμε το νομοθετικό πλαίσιο για τα εργατικά ατυχήματα και είμαστε η 3η χώρα από το τέλος στην Ε.Ε. Προχωρήσαμε σε αυξήσεις στο 14% στους συνταξιούχους και θα γίνουν αυξήσεις στους μικροσυνταξιούχους, ενώ στα ΚΕΠΑ από τους 500 γιατρούς φθάσαμε στους 1200 για να υπάρχει άμεση πρόσβαση. Οι παρεμβάσεις μας, μέσα από τις δυσκολίες, στοχεύουν στην δίκαιη ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει πρώτα να υπάρξει ανάπτυξη, μέσα από την άνοδο του ΑΕΠ».

Δ. ΜΑΝΤΖΟΣ: «ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ»

«Έχουμε ανάγκη στην Ελλάδα από ποιοτικότερη Δημοκρατία. Γιατί μόνο η Δημοκρατία μπορεί να εγγυηθεί τη συλλογική ευημερία» τόνισε από την πλευρά του ο Δ. Μάντζιος, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τις «πολλές εθνικές στρεβλώσεις σε ένα πολύ επισφαλές διεθνές περιβάλλον με πολλές προκλήσεις».

Και πρόσθεσε: «Είναι πολλοί οι λόγοι για να είναι κανείς ανήσυχος για το κατά πόσον η ανάπτυξη στη χώρα μας θα είναι δίκαιη, αειφόρος, βιώσιμη, πραγματική και κυρίως περιφερειακή. Γιατί μετά από πολλά χρόνια θυσιών και στερήσεων, μετά από την δημοσιονομική κρίση, πολλά ακόμα παραμένουν ζητούμενα. Όπως να επιστρέψουμε σε υγιείς ρυθμούς ανάπτυξης, που θα στηρίζεται σε παραγωγικές επενδύσεις.

Ζητούμενο δυστυχώς παραμένει η στήριξη των ΜμΕ που επλήγησαν μέσα στην κρίση και με άμεση ρευστότητα και πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και μέσα από μηχανισμούς δεύτερης ευκαιρίας. Επίσης, η ανάγκη για μια αγορά ρυθμισμένη, που θα εξασφαλίζει πρόσβαση όλων (όχι μόνο των μεγάλων, αλλά των μικρών και των μεσαίων) στις αγορές, για δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστημα και όχι το σημερινό άδικο και αναντίστοιχο με τις πληθωριστικές πιέσεις φορολογικό σύστημα, βιώσιμη και ανθεκτική αγροτική παραγωγή, πολιτική με συνθήκες ενεργειακής δημοκρατίας, δίκαιη μετάβαση σε ένα πράσινο μέλλον για όλους και όχι μπίζνες για λίγους, αξιοπρέπεια στην εργασία με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, κοινωνικό δίκαιο και σύγχρονο κράτος και συνέπεια απέναντι στις υπαρξιακές αλλαγές που επιφέρει η κρίση», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μάντζιος.

Ν. ΠΑΠΠΑΣ: «Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ»

Ανάπτυξη για όλους χωρίς αποκλεισμούς, ήταν το στίγμα που έδωσε ο Νίκος Παππάς, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ δίνοντας την δική του απάντηση στο «βαρύ πολιτικό ερώτημα» που τέθηκε επί τάπητος.

«Εάν το Δημόσιο δεν ασχοληθεί με τις υποδομές δεν θα έρθει ποτέ η ανάπτυξη και ο ιδιώτης δεν θα επενδύσει…» τόνισε ο κ. Παππάς, σημειώνοντας πως θα πρέπει όλοι οι πολίτες ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά να έχουν πρόσβαση στην ανάπτυξη.

«Το ποιος αποφασίζει για την ανάπτυξη είναι πολύ κρίσιμο, και ανάπτυξη δεν γίνεται χωρίς δημόσια παρέμβαση» και προσέθεσε: «Αν δεν προσέξει ο προοδευτικός κόσμος για την ανάπτυξη σε λίγο θα μιλάνε οι διορισμένοι από τα δικαστήρια επαΐοντες. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τάση και μια σκοπιμότητα να ψαλιδιστούν οι αρμοδιότητες του δημοκρατικά εκλεγμένου αντιπροσωπευτικού σώματος της Ελληνικής Δημοκρατίας» συνέχισε ο κ. Παπάς, υπογραμμίζοντας πως «δεν είναι δεκτές υπό καμία περίπτωση απόψεις που λένε ότι οι βουλευτές δεν ξέρουν και οι δικαστές ξέρουν…»

Και κατέληξε: «Φοβάμαι ότι υπάρχει μια ισχυρή σκοπιμότητα να κατασταλούν περαιτέρω οι αρμοδιότητες με την συνταγματική αναθεώρηση που έρχεται».

Ν. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: «ΟΛΟ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ»

«Όλοι και λιγότεροι θα αποφασίσουν για την ανάπτυξη, το μέλλον και την πορεία γιατί το σύστημα έχει εξαντλήσει τα όρια του. Γι’ αυτό εμείς ευελπιστούμε στους κοινωνικούς σεισμούς του μέλλοντος», είπε δίνοντας το στίγμα του ο κ. Καραθανασόπουλος, ανεβαίνοντας στο βήμα, θέτοντας τον έντονο προβληματισμό «ανάπτυξη για ποιόν;»

Τόνισε πως «η ανάπτυξη δεν είναι τεχνοκρατικό ζήτημα και δεν αποφασίζουν ούτε οι οικονομόλογοι ούτε οι μηχανικοί» και καυτηρίασε το γεγονός ότι οι κεφαλαιοκράτες αποφασίζουν για τους όρους σήμερα με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστια όξυνση κοινωνικών ανισοτήτων που επιφέρει την απόλυτη εξαθλίωση και μεταφορά βαρών στις πλάτες του λαού». Περιέγραψε την σημερινή κατάσταση που υπάρχει συγκεντροποίηση των κλάδων της οικονομίας και που οδηγεί σε μονοπώλια. Και τις επιπτώσεις αυτής της πολιτικής.

Στηλίτευσε το «αστικό κράτος», τα γεωπολιτικά συμφέροντα που καθοδηγούν τους όρους ανάπτυξης αλλά και την συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνοντας λόγο για «εθελοντική εκχώρηση δικαιωμάτων με αποτέλεσμα οι αποφάσεις να λαμβάνονται ολοένα και σε πιο κλειστά κλαμπ. Έτσι, φθάσαμε στο σημείο το τρένο να μην φθάσει τελικά στην Πάτρα, γιατί επελέγη η Αλεξανδρούπολη».

Στην διάρκεια της συζήτησης, την οποία συντόνιζε ο δημοσιογράφος Αχιλλέας Ροδίτης, τέθηκαν επί τάπητος ζητήματα υποδομών της περιοχής μας καθώς επίσης και έντονοι προβληματισμοί για τις πολιτικές που εφαρμόζονται.