Η ελληνική πόλη που οι Financial Times συμπεριλαμβάνουν στους κορυφαίους φθινοπωρινούς προορισμούς στην Ευρώπη

Ως ένας από τους πιο ελκυστικούς φθινοπωρινούς προορισμούς στην Ευρώπη παρουσιάζεται η Θεσσαλονίκη, σε εκτενές αφιέρωμα των Financial Times, χάρη στον συνδυασμό ιστορίας, αυθεντικότητας και σύγχρονης δημιουργικής ταυτότητας.

Η αρθρογράφος της βρετανικής εφημερίδας ενθαρρύνει τους ταξιδιώτες να ανακαλύψουν τη γαστρονομία, την πολιτιστική ζωή και τις μοναδικές εμπειρίες της πόλης, περιγράφοντάς την ως πολυεπίπεδη και γεμάτη αυθεντικότητα.

Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης τονίζει από την πλευρά του ότι η προβολή σε ένα κορυφαίο διεθνές μέσο ενισχύει σημαντικά το διεθνές προφίλ της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, στο άρθρο με τίτλο «Swap Paris and Rome for one of these alternative autumn city breaks», η δημοσιογράφος Head of Audience Engagement (FT US) Lilah Raptopoulos, οικοδέσποινα του podcast Life & Art from FT Weekend, επισημαίνει τη μακραίωνη ιστορία της Θεσσαλονίκης, που συνδυάζεται – κατά την ίδια – με μια σύγχρονη, δημιουργική και γαστρονομικά πλούσια ταυτότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες να εξερευνήσουν την πόλη ως μια εναλλακτική επιλογή για τις φθινοπωρινές τους εξορμήσεις.

Το άρθρο αναδεικνύει τη Θεσσαλονίκη ως Πόλη Γαστρονομίας της UNESCO, εστιάζοντας στα τοπικά εδέσματα, στη σύγχρονη κουζίνα, στις αγορές και στη ζωντανή πολιτιστική ζωή.

Ειδική μνεία γίνεται στις εμπειρίες που προσφέρει η πόλη: από τη θέα στον Θερμαϊκό και τα ιστορικά μνημεία, έως τα μικρά κουρεία, τα εργαστήρια και τις γκαλερί τέχνης, που συνθέτουν τη σύγχρονη καθημερινότητά της.

ΟΤΘ: Σημαντική διάκριση

Ο πρόεδρος του ΟΤΘ, και δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης, τόνισε ότι η παρουσία της Θεσσαλονίκης στις σελίδες των Financial Times αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση και ότι ενισχύει την εικόνα της πόλης ως προορισμού με ιστορία, γεύση και αυθεντικότητα, στοιχεία που τη διαφοροποιούν στην ευρωπαϊκή τουριστική σκηνή.

Σημείωσε, δε, ότι η προβολή της Θεσσαλονίκης σε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα διεθνή μέσα είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι η βρετανική εφημερίδα διαβάζεται κατά μέσο όρο από 21 εκατ. αναγνώστες παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων και ταξιδιώτες υψηλού εισοδήματος.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΟΤΘ, σύμφωνα με τη FT Global Reader Survey 2024/25, το 69% των αναγνωστών είναι διεθνείς επαγγελματίες ταξιδιώτες, το 56% λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις (Business Decision-Makers), ενώ το 75% εργάζεται σε διεθνείς εταιρείες.

Η συγκεκριμένη δημοσίευση προστίθεται σε μια σειρά διεθνών αναφορών που επιβεβαιώνουν ότι η Θεσσαλονίκη διαθέτει ισχυρή ταυτότητα και σημαντικές προοπτικές, υπογραμμίζει ο ΟΤΘ, ο οποίος συνεχίζει να υποστηρίζει κάθε προσπάθεια που προβάλλει τη σύγχρονη και εξωστρεφή εικόνα της πόλης.