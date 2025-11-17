Πώς να μειώσουμε τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου- Επιστήμονας του Harvard προτείνει να «κόψουμε» 5 συνήθειες

Καλεσμένη σε συνέδριο της Boston Globe, η Trisha Pasricha εξήγησε, ότι πολλοί από τους ασθενείς της, ζητούν τη συμβουλή της για να μειώσουν τις πιθανότητες να εμφανίσουν καρκίνο.

«Όταν με ρωτούν ποιες μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν αμέσως τώρα για να μειώσουν [τις πιθανότητες να εμφανίσουν] κίνδυνο καρκίνου, αυτό είναι που τους λέω να "κόψουν" πέντε πράγματα» λέει η γιατρός.

Αυτά τα πέντε που προτείνει να περιοριστούν είναι:

-Το αλκοόλ

-Το κόκκινο και τα επεξεργασμένα κρέατα

-Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα

-Τα ζαχαρούχα ποτά

-Τον χρόνο που περνούν καθισμένοι στο γραφείο ή στον καναπέ

Στη σχετική ανάρτησή της με βίντεο που εξηγεί γιατί προτείνει τα παραπάνω, η Trisha Pasricha, υπογραμμίζει ότι:

«Δεν μπορούμε να προβλέψουμε κανέναν καρκίνο 100% Αλλά κάνοντας μικρές αλλαγές στους παράγοντες κινδύνου που βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας, μπορούμε να επηρεάσουμε σημαντικά τον συνολικό μας κίνδυνο».