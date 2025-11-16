Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 17-11-2025

ΈφυΚηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 - 11 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΤΩΝ 67 Κηδεύουμε την Δευτέρα 17-11-25 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 17/11/2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Καλάνου (Δήμου Ερυμάνθου).

