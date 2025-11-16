Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 17-11-2025

ΈφυΚηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΔΡ. ΤΣΑΚΩΝΑ
(ΕΤΩΝ 93)
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 17/11/2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Καλάνου (Δήμου Ερυμάνθου).
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
Γεώργιος & Ευδοκία Τσάκωνα
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Σολομού 132 & Β. Ηπείρου – Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 316106 – Κιν.: 6972 119124
------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΚ. ΖΑΚΥΝΘΙΝΟ
ΕΤΩΝ 67
Κηδεύουμε την Δευτέρα 17-11-25 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΘΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 - 11 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΧΑΙΔΩ ΜΠΟΤΣΑΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΠΙΔΑ , ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΟΝΗ
ΗΛΙΑΣ & ΣΟΦΙΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr