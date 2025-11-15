Τα ζώδια για την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 16 Νοεμβρίου.

(Σελήνη στον Ζυγό – σε χάση)

Κριός

Χρειάζεστε περισσότερη κίνηση και δράση στην ζωή σας, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα σας καταπιεί η ρουτίνα και ο καναπές. Κινηθείτε περισσότερο, εντάξτε την άσκηση στην ζωή σας ή τουλάχιστον μια μικρή φυσική δραστηριότητα. Ένα συναισθηματικής φύσης θέμα απορροφά όλα σας την προσοχή, μια και δεν ξέρετε πώς να χειριστείτε κάποια θέματα. Η αρχική σκέψη είναι συνήθως και η πιο σωστή. Εμπιστευτείτε την…

Ταύρος

Γίνεστε ανυπόμονοι! Αισθάνεστε ότι για κάποιο χρονικό διάστημα σας χειραγωγούσαν οι άλλοι και θέλετε να απαλλαγείτε από τα δεσμά της καταπίεσης. Κάντε το για να ανασάνετε. Μια καινούργια επαγγελματική ευκαιρία όμως βρίσκεται μπροστά σας και περιμένει να την αδράξετε. Κάτι εξαιρετικά σημαντικό μπορεί να ξεκινήσει σήμερα που θα αλλάξει την επαγγελματική σας πορεία προς το καλύτερο.

Δίδυμοι

Κάντε την καθημερινότητα σας λίγο πιο όμορφη σήμερα, γιατί αυτό θα σας βοηθήσει να ανεβείτε ψυχολογικά! Φροντίστε τον προσωπικό ή επαγγελματικό σας χώρο, ασχοληθείτε ακόμη και με τον κήπο ή τα λουλούδια. Θα βελτιώσετε αισθητά την ψυχολογία σας μέσα από ασχολίες που αγαπάτε και θα μπορέσετε να αποδώσετε πολύ καλύτερα στις υποχρεώσεις σας.

Καρκίνος

Έχετε κατακτήσει ότι επιθυμούσατε στον επαγγελματικό τομέα, αλλά φαίνεται ότι δεν σας ικανοποιεί και θέλετε να κάνετε αλλαγές και αναπροσαρμογές. Καλό θα ήταν να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην καταστρέψετε ότι με τόσο κόπο χτίσατε. Στα συναισθηματικά σας θα προσελκύσετε την προσοχή επάνω σας σήμερα και θα έχετε πληθώρα επίδοξων ερωτικών συντρόφων. Κάντε την επιλογή σας ανάλογα με τις αντικειμενικές σας ανάγκες και μην παρασύρεστε από τον ενθουσιασμό, γιατί θα το μετανιώσετε πριν καν ξημερώσει…

Λέων

Είναι μια μέρα που σας οδηγεί στην δράση, στην ανάληψη πρωτοβουλιών ή στην έντονη σωματική άσκηση. Προσοχή θα χρειαστεί μόνο στις παρορμητικές σας αποφάσεις, για να μην κάνετε λανθασμένες επιλογές. Η μέρα προσφέρεται ωστόσο για αποβολή βλαβερών ή ανθυγιεινών συνηθειών ή για την οριστική απομάκρυνση σας από εξαρτήσεις κάθε μορφής.

Παρθένος

Ημέρα ηρεμίας για εσάς, συντροφιά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Απωθήστε την καθημερινότητα και τα προβλήματα και γεμίστε τις μπαταρίες σας. Το αίσθημα της ικανοποίησης θα είναι έντονο, καθώς αισθάνεστε δικαιωμένοι για την σκληρή δουλειά και την υπομονή σας. Καιρός να χαλαρώσετε και να διασκεδάσετε λίγο.