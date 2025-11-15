Τα ζώδια για την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Ημερήσιες αστρολογικές προβλέψεις από την Αλίντα Κανάκη
Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 16 Νοεμβρίου.
(Σελήνη στον Ζυγό – σε χάση)
Κριός
Χρειάζεστε περισσότερη κίνηση και δράση στην ζωή σας, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα σας καταπιεί η ρουτίνα και ο καναπές. Κινηθείτε περισσότερο, εντάξτε την άσκηση στην ζωή σας ή τουλάχιστον μια μικρή φυσική δραστηριότητα. Ένα συναισθηματικής φύσης θέμα απορροφά όλα σας την προσοχή, μια και δεν ξέρετε πώς να χειριστείτε κάποια θέματα. Η αρχική σκέψη είναι συνήθως και η πιο σωστή. Εμπιστευτείτε την…
Ταύρος
Γίνεστε ανυπόμονοι! Αισθάνεστε ότι για κάποιο χρονικό διάστημα σας χειραγωγούσαν οι άλλοι και θέλετε να απαλλαγείτε από τα δεσμά της καταπίεσης. Κάντε το για να ανασάνετε. Μια καινούργια επαγγελματική ευκαιρία όμως βρίσκεται μπροστά σας και περιμένει να την αδράξετε. Κάτι εξαιρετικά σημαντικό μπορεί να ξεκινήσει σήμερα που θα αλλάξει την επαγγελματική σας πορεία προς το καλύτερο.
Δίδυμοι
Κάντε την καθημερινότητα σας λίγο πιο όμορφη σήμερα, γιατί αυτό θα σας βοηθήσει να ανεβείτε ψυχολογικά! Φροντίστε τον προσωπικό ή επαγγελματικό σας χώρο, ασχοληθείτε ακόμη και με τον κήπο ή τα λουλούδια. Θα βελτιώσετε αισθητά την ψυχολογία σας μέσα από ασχολίες που αγαπάτε και θα μπορέσετε να αποδώσετε πολύ καλύτερα στις υποχρεώσεις σας.
Καρκίνος
Έχετε κατακτήσει ότι επιθυμούσατε στον επαγγελματικό τομέα, αλλά φαίνεται ότι δεν σας ικανοποιεί και θέλετε να κάνετε αλλαγές και αναπροσαρμογές. Καλό θα ήταν να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην καταστρέψετε ότι με τόσο κόπο χτίσατε. Στα συναισθηματικά σας θα προσελκύσετε την προσοχή επάνω σας σήμερα και θα έχετε πληθώρα επίδοξων ερωτικών συντρόφων. Κάντε την επιλογή σας ανάλογα με τις αντικειμενικές σας ανάγκες και μην παρασύρεστε από τον ενθουσιασμό, γιατί θα το μετανιώσετε πριν καν ξημερώσει…
Λέων
Είναι μια μέρα που σας οδηγεί στην δράση, στην ανάληψη πρωτοβουλιών ή στην έντονη σωματική άσκηση. Προσοχή θα χρειαστεί μόνο στις παρορμητικές σας αποφάσεις, για να μην κάνετε λανθασμένες επιλογές. Η μέρα προσφέρεται ωστόσο για αποβολή βλαβερών ή ανθυγιεινών συνηθειών ή για την οριστική απομάκρυνση σας από εξαρτήσεις κάθε μορφής.
Παρθένος
Ημέρα ηρεμίας για εσάς, συντροφιά με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Απωθήστε την καθημερινότητα και τα προβλήματα και γεμίστε τις μπαταρίες σας. Το αίσθημα της ικανοποίησης θα είναι έντονο, καθώς αισθάνεστε δικαιωμένοι για την σκληρή δουλειά και την υπομονή σας. Καιρός να χαλαρώσετε και να διασκεδάσετε λίγο.
Ζυγός
Η μέρα μπορεί να γεννήσει πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες, καθώς και την επιθυμία να επεξεργαστείτε καινούργια σχέδια για το μέλλον. Πολλά συναρπαστικά πράγματα μπορεί να συμβούν τις μέρες αυτές, οπότε καλό θα ήταν να είστε σε εγρήγορση για να μην χάσετε ευκαιρίες. Εάν θέσετε σωστά τις προτεραιότητες σας, με δεδομένο ότι το νέο φεγγάρι είναι στο ζώδιο σας και σας ευνοεί, θα καταφέρετε να ξεπεράσετε εύκολα τα εμπόδια και να κατακτήσετε τους στόχους σας.
Σκορπιός
Η μέρα θα φέρει στην επιφάνεια ζητήματα ανατροφής των παιδιών αλλά και διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου σας. Κάποιοι μπορεί να αισθανθούν έντονα την ανάγκη για αυτοέκφραση μέσα από την συγγραφή ή τις τέχνες, ενώ άλλοι ενδεχομένως να κάνουν ένα ταξίδι. Είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να αφιερώσετε λίγο χρόνο στον εαυτό σας, ικανοποιώντας κάποιες από τις προσωπικές σας ανάγκες…
Τοξότης
Υπάρχει το ενδεχόμενο εντάσεων σήμερα, είτε στο εργασιακό, είτε στο οικογενειακό σας περιβάλλον. Με μια αυταρχική συμπεριφορά το μόνο που θα καταφέρετε είναι να προκαλέσετε μεγαλύτερη αντίδραση. Ένα οικογενειακό πρόσωπο θα χρειαστεί την υποστήριξη και καθοδήγηση σας σήμερα. Θα πρέπει να αφιερώσετε χρόνο και αρκετή από την υπομονή και πειθώ σας για να μπορέσετε να βοηθήσετε αποτελεσματικά.
Αιγόκερως
Μια εσωτερική φωνή θα σας υποδείξει τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσετε κατά την διάρκεια της μέρας, ειδικά εάν πρέπει να πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Χρειάζεται επιμονή και κυρίως υπομονή για να δείτε τις επαγγελματικές σας προσπάθειες να καρποφορούν. Δεν γίνονται όλα από την μια μέρα στην άλλη…
Υδροχόος
Θέλετε να διαπρέπετε, ιδίως στον τομέα των ερωτικών κατακτήσεων! Σήμερα θα σας δοθεί η ευκαιρία να δρέψετε δάφνες στον τομέα αυτό, μια και η ακτινοβολία σας θα είναι κάτι περισσότερο από αισθητή. Μια σχέση σας μπορεί να δείξει σημάδια εμβάθυνσης και μετεξέλιξης. Θα μπορούσε να είναι μια γνωριμία που θα εξελιχθεί σε μια σημαντική φιλική σχέση ή μια φιλία που θα μετεξελιχθεί σε ερωτική σχέση.
Ιχθείς
Η παρεμβολή κάποιου τρίτου στα συναισθηματικά σας δεν θα αποδώσει τα αναμενόμενα και δεν είναι καθόλου απίθανο μάλιστα να περιπλέξει χειρότερα τα πράγματα. Με ειλικρίνεια και διάθεση για συναίνεση συζητήστε με το ταίρι σας και αναζητήστε βιώσιμες λύσεις. Κάνετε επίσης κατά την διάρκεια της μέρας συζητήσεις για επαγγελματικά θέματα και διευθετείτε οικονομικές εκκρεμότητες!
