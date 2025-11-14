Συνταγή για σπιτικό πουρέ κολοκύθας

Μόνο μερικές κολοκύθες και μερικές ώρες, και είναι έτοιμο.

Εκτός από την προφανή χρήση σε συνταγές για πίτες, είναι χρήσιμο για όλων των ειδών τις συνταγές με κολοκύθα, όπως ψωμί κολοκύθας, σούπα κολοκύθας και ριζότο κολοκύθας, δοκιμάστε το φέτος!

Μερίδες: 6

Χρόνος προετοιμασίας: 45 λεπτά

Χρόνος μαγειρέματος: 45 λεπτά

Συνολικός χρόνος: 1 ώρα 30 λεπτά

Τι είδους κολοκύθα είναι η καλύτερη για την παρασκευή σπιτικού πουρέ κολοκύθας;

Οι μικρότερες κολοκύθες, οι sugar pumpkins ή οι κολοκύθες για πίτα, είναι τέλειες για πουρέ.

Είναι φυσικά πιο γλυκές, λιγότερο νερουλές και έχουν πιο λεία υφή από τις μεγάλες κολοκύθες για σκάλισμα.

Χρειάζεται να ξεφλουδίσω την κολοκύθα πριν το ψήσιμο;

Όχι! Απλά κόψτε την κολοκύθα στη μέση, αφαιρέστε τους σπόρους, και ψήστε τη με τη φλούδα.

Μόλις μαλακώσει, η φλούδα ξεφλουδίζεται αμέσως — πανεύκολα (κυριολεκτικά).

Τι είναι ο πουρές κολοκύθας;

Είναι ακριβώς αυτό που ακούγεται: πολτοποιημένη κολοκύθα!

Αυτό είναι όλο. Τίποτα περισσότερο. Λάβετε υπόψη ότι η κολοκύθα ψήνεται πριν πολτοποιηθεί.

Πρέπει να το κάνετε αυτό για να γίνει αρκετά μαλακή ώστε να αναμειχθεί. Μην προσπαθήσετε να πολτοποιήσετε ωμή κολοκύθα!

Είναι η κονσερβοποιημένη κολοκύθα και ο πουρές κολοκύθας το ίδιο πράγμα;

Ναι, αρκεί η κονσερβοποιημένη κολοκύθα που αγοράζετε να είναι 100% κολοκύθα.

Μην αγοράσετε γέμιση για κολοκυθόπιτα και προσπαθήσετε να την περάσετε για σπιτικό προϊόν.

Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του αμιγούς πουρέ κολοκύθας και της γέμισης κολοκυθόπιτας:

Η δεύτερη είναι γεμάτη ζάχαρη και μπαχαρικά και άλλα μυστηριώδη συστατικά, και το αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό.

Πόσο καιρό διατηρείται ο σπιτικός πουρές κολοκύθας στο ψυγείο;

Αποθηκευμένος σε αεροστεγές δοχείο, ο σπιτικός πουρές κολοκύθας θα παραμείνει καλός για έως και πέντε ημέρες στο ψυγείο.

Μπορείτε να καταψύξετε σπιτικό πουρέ κολοκύθας;

Ναι! Αν δεν σκοπεύετε να τον χρησιμοποιήσετε αμέσως, αποθηκεύστε την κολοκύθα στην κατάψυξη.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σε μερίδες του ενός φλιτζανιού.

Απλά μετρήστε τον πουρέ, μεταφέρετέ τον σε σακούλες με φερμουάρ, βγάλτε όλο τον αέρα, και ισιώστε τον έτσι ώστε ο πουρές να απλώνεται επίπεδα.

Με αυτόν τον τρόπο δεν θα πιάνει πολύ χώρο στην κατάψυξη!

Αφήστε τον να ξεπαγώσει στο ψυγείο κατά τη διάρκεια της νύχτας ή στον πάγκο για μερικές ώρες.

Τι μπορείτε να κάνετε με τους σπόρους κολοκύθας;

Ψήστε τους! Οι πασατέμποι γίνονται το πιο νόστιμο τραγανό σνακ.

Μπορείτε να φάτε ψημένους σπόρους κολοκύθας χούφτα χούφτα, ή μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε ως επικάλυψη σε σούπες, να τους ρίξετε σε σαλάτες, ή να φτιάξετε γκρανόλα.

Συστατικά για τη συνταγή

2 ολόκληρες μικρές κολοκύθες

Εκτέλεση

Επιλέξτε μερικές κολοκύθες μικρού μεγέθους. Κόψτε την κολοκύθα στη μέση. Χρησιμοποιώντας ένα κουτάλι, ξύστε τους σπόρους και τον πολτό από το κέντρο.Δεν χρειάζεται να είστε πολύ σχολαστικοί.

Κρατήστε όλους τους σπόρους σε ένα ξεχωριστό μπολ. Επαναλάβετε μέχρι όλα τα κομμάτια κολοκύθας να είναι σε μεγάλο βαθμό απαλλαγμένα από σπόρους και πολτό.

Τοποθετήστε τα κομμάτια κολοκύθας σε ένα ταψί ψησίματος (με την όψη προς τα πάνω ή προς τα κάτω) και ψήστε σε φούρνο 175°C μέχρι η κολοκύθα να είναι τρυφερή και να κόβεται εύκολα με το πιρούνι, σε 45 λεπτά.

Θα πρέπει να έχουν ένα ωραίο και ελαφρύ χρυσαφένιο χρώμα.

Ξεφλουδίστε τη φλούδα από τα κομμάτια κολοκύθας μέχρι να έχετε έναν μεγάλο σωρό από το υλικό.

Αν έχετε πολυμηχάνημα τροφίμων, ρίξτε μέσα μερικά κομμάτια τη φορά.

Ένα μπλέντερ θα λειτουργήσει επίσης, αν προσθέσετε λίγο νερό.

Ή μπορείτε απλά να τη λιώσετε με ένα πρες πουρέ, ή να τη περάσετε από έναν μύλο λαχανικών.

Πολτοποιήστε την κολοκύθα μέχρι να γίνει λεία.

Αν φαίνεται πολύ στεγνή, προσθέστε μερικές κουταλιές της σούπας νερό κατά τη διάρκεια του πολτοποίησης για να δώσετε την απαραίτητη υγρασία.

Σημείωση

Εάν ο πουρές είναι υπερβολικά νερουλός, θα πρέπει να τον στραγγίξετε πάνω από ένα τουλπάνι ή ένα λεπτό σουρωτήρι για να απαλλαγείτε από μέρος του υγρού.

Αδειάστε τον πολτοποιημένο πουρέ σε ένα μπολ και συνεχίστε τον πολτοποίηση μέχρι να τελειώσει όλη η κολοκύθα.

Μπορείτε είτε να το χρησιμοποιήσετε αμέσως σε όποια συνταγή με κολοκύθα θέλετε είτε να το αποθηκεύσετε στην κατάψυξη για μελλοντική χρήση.

Για αποθήκευση στην κατάψυξη, βάλτε με το κουτάλι περίπου 1 φλιτζάνι κολοκύθας σε κάθε πλαστική σακούλα αποθήκευσης.

Σφραγίστε τη σακούλα αφήνοντας μόνο ένα μικροσκοπικό άνοιγμα, στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα χέρια σας για να ισιώσετε την κολοκύθα μέσα στη σακούλα και να σπρώξετε τον αέρα έξω. Αποθηκεύστε τα στην κατάψυξη μέχρι να τα χρειαστείτε.

Είναι η ιδανική εποχή του χρόνου για να αποθηκεύσετε πουρέ κολοκύθας στην κατάψυξή, σε ποσότητες περίπου ενός φλιτζανιού.

Μερικοί λένε ότι ο κονσερβοποιημένος πουρές κολοκύθας είναι εξίσου καλός, αν όχι καλύτερος, από τον φρέσκο.

Για να ξεκινήσετε, επιλέξτε μερικές κολοκύθες μικρού μεγέθους.

Όσο μεγαλύτερες είναι — για παράδειγμα, κολοκύθες για jack-o-lantern — τις κολοκύθες του Χάλοουιν, τόσο περισσότερο θα συναντήσετε περίεργες γεύσεις και υφές.

Μερικές φορές, πρέπει να χρησιμοποιήσετε λίγη δύναμη — τα ινώδη μέρη μένουν προσκολλημένα.

Μην αγχώνεστε πολύ αν αφήσετε μερικές ίνες.

Τοποθετήστε όλους τους σπόρους σε ένα μπολ και μην τους πετάξετε.

Θα τους ψήσετε αργότερα.

Επαναλάβετε μέχρι όλα τα κομμάτια κολοκύθας να είναι σε μεγάλο βαθμό απαλλαγμένα από σπόρους και πολτό.

Τοποθετήστε τα κομμάτια κολοκύθας σε ένα ταψί ψησίματος (με την όψη προς τα πάνω ή προς τα κάτω) και ψήστε σε φούρνο 175°C για 45 λεπτά, ή μέχρι η κολοκύθα να είναι τρυφερή με το πιρούνι.

Έτσι μοιάζει όταν είναι έτοιμη — ωραία και ελαφρώς χρυσαφένια.

Μην τη ραντίζετε με ελαιόλαδο πριν το ψήσιμο, γιατί ο πουρές πρέπει να είναι στην πιο αγνή του μορφή.

Με ένα μαχαίρι ξύστε τη σάρκα της φλούδας, καθώς ξεφλουδίζετε.

Αν πολυμηχάνημα τροφίμων, ρίξτε μέσα μερικά κομμάτια τη φορά.

Ένα μπλέντερ είναι επίσης κατάλληλο, αν προσθέσετε λίγο νερό.

Ή μπορείτε απλά να τη λιώσετε με ένα πρες πουρέ.

Ή να τη περάσετε από έναν μύλο λαχανικών.

Πολτοποιήστε την κολοκύθα μέχρι να γίνει τελείως λεία.

Τώρα, ενώ κάποια κολοκύθα, ανάλογα με τη φουρνιά που θα πετύχετε, – κάποια μπορεί να είναι αρκετά νερουλή.

Προσθέστε 3 κουταλιές της σούπας νερό κατά τη διάρκεια του πολτοποίησης και ήταν ακριβώς η υγρασία που χρειαζόταν.

Σημείωση, αν ο πουρές είναι υπερβολικά νερουλός, θα πρέπει να τον στραγγίσετε σε τουλπάνι ή σε λεπτό σουρωτήρι για να απαλλαγείτε από μέρος του υγρού.

Σημείωση, αν ο πουρές είναι υπερβολικά νερουλός, θα πρέπει να τον στραγγίσετε σε τουλπάνι ή σε λεπτό σουρωτήρι για να απαλλαγείτε από μέρος του υγρού. Αδειάστε τον πολτοποιημένο θησαυρό σε ένα μπολ.

Στη συνέχεια γεμίστε το πολυμηχάνημα τροφίμων με περισσότερα κομμάτια κολοκύθας.

Μπορείτε είτε να το χρησιμοποιήσετε αμέσως σε όποια συνταγή με κολοκύθα θέλετε… είτε να το αποθηκεύσετε στην κατάψυξη για μελλοντική χρήση.

Πώς να αποθηκεύσετε την κολοκύθα