N. Νικολόπουλος: "Αποχαιρετισμός στο φίλο και συμμαχητή Θρασύβουλο Μαυρομάτη

Τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη που έφυγε σήμερα από τη ζωή, αποχαιρετά ο Νικος Νικολόπουλος.

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν αληθινό φίλο, συνοδοιπόρο και συμμαχητή: τον γιατρό Θρασύβουλο Μαυρομάτη.

Έναν άνθρωπο με ήθος, ανιδιοτέλεια, καθαρή ψυχή και αυθεντική αγάπη για τον συνάνθρωπο, την Πατρίδα και την πολιτική προσφορά.

Ο Θρασύβουλος Μαυρομάτης δεν υπήρξε απλώς ένας αξιόμαχος Πρόεδρος της ΝΟΔΕ Αχαΐας.

Υπήρξε ένας αγωνιστής της ζωής, της κοινωνίας και της παράταξης.

Υπηρέτησε με σεμνότητα, συνέπεια και αξιοπρέπεια, αφήνοντας πίσω του βαθύ αποτύπωμα ανθρωπιάς, ευγένειας και πολιτικού ήθους.

Η κοινή μας διαδρομή είναι γεμάτη από στιγμές αγώνα και εμπιστοσύνης.

Στις εκλογές του 1989 υπήρξε συνυποψήφιός μου στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα.

Έναν χρόνο αργότερα, το 1990, στάθηκε και πάλι στο πλευρό μου ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξή μου «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ», όταν – όντας τότε Βουλευτής – διεκδικούσα τον Δήμο Πατρέων.

Αγωνιστήκαμε μαζί όχι για καρέκλες, αλλά για έναν καλύτερο τόπο, με ιδανικά και καθαρό φρόνημα.

Για δεκαετίες, ως παιδίατρος, πανεπιστημιακός και ενεργός πολίτης, τίμησε την επιστήμη, την πόλη, την παράταξη και τον άνθρωπο.

Η παρουσία του υπήρξε γέφυρα ανάμεσα σε γενιές, σε ανθρώπους, σε ιδέες.

Όσοι τον γνώρισαν, τον θυμούνται ως γιατρό με καρδιά, πολίτη με ήθος και φίλο με σπάνια καλοσύνη.

Θρασύβουλε,

σε ευχαριστώ για όσα πρόσφερες,

για όσα μοιραστήκαμε,

για όσα μας έμαθες με τη στάση σου.

Η μνήμη σου δεν είναι απλώς σεβαστή.

Είναι τιμημένη.

Θα μείνει ζωντανή στους αγώνες όσων πίστεψαν στη δύναμη της προσφοράς και της αλήθειας.

Καλό ταξίδι, γιατρέ.

Άφησες πίσω σου έργο και παράδειγμα.

Αιωνία σου η μνήμη.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους σου.

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

πρώην Βουλευτής Αχαΐας

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος