Τι λένε τα ζώδια για τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

(Σελήνη στον Καρκίνο – σε χάση)

Κριός

Το πλανητικό σκηνικό διάκειται θετικά απέναντι σας και εσείς αισθάνεστε την

χαρά της ζωής σε όλο της το μεγαλείο. Απολαύστε αυτή την σπάνια ανέφελη

μέρα όσο καλύτερα μπορείτε. Κάποιες αλλαγές και αναπροσαρμογές θα

πρέπει να κάνετε στα αισθηματικά σας, καθώς τα παλιά και δοκιμασμένα

μοντέλα δεν είναι πια ικανά να αποδώσουν τα αναμενόμενα.

Ταύρος

Φαίνεται ότι μπορείτε να καταγράψετε μια σπουδαία νίκη στο εργασιακό σας

περιβάλλον! Αν μη τι άλλο, θα αναγνωριστούν οι προσπάθειες σας. Για κάθε

ενδεχόμενο όμως έχετε και τον νου σας, γιατί υπάρχουν πολύ εκεί έξω που

εκτιμούν τα προσόντα σας και θα ήθελα την συνεργασία μαζί σας…

Δίδυμος

Ένταση καταγράφεται στον επαγγελματικό σας χώρο, αυτό όμως δεν σας

αγγίζει άμεσα, εκτός και αν αναμειχθείτε. Καλύτερα κρατήστε την άποψη σας

για τον εαυτό σας και μείνετε μακριά από διαπληκτισμούς. Θα κερδίσετε την

εκτίμηση και επιβράβευση των συνεργατών ή των συναδέλφων σας για έναν

χειρισμό σας σε εργασιακό επίπεδο. Κάποιοι όμως δεν δουν με καλό μάτι την

επιτυχία σας αυτή…

Καρκίνος

Η πνευματικότητα φαίνεται να αποτελεί το επίκεντρο της σκέψης σας κατά την

σημερινή μέρα. Πάρτε όση απόσταση μπορείτε από τα τρέχοντα και ασήμαντα

της ζωή σας και προσπαθήστε να δείτε την συνολική εικόνα. Θα σας βοηθήσει

να χαράξετε νέα πορεία ζωής.

Λέων

Όσοι από εσάς βρίσκεστε σε μια αισθηματική σχέση, την σημερινή μέρα θα

σας δοθεί το ερέθισμα να ξανασκεφτείτε το μέλλον σας δίπλα στο άτομο αυτό.

Ίσως να διαπιστώσετε ότι οι ανάγκες ή οι προτεραιότητες σας έχουν αλλάξει.

Δείτε εάν μπορείτε να επικοινωνήσετε επί της ουσίας με το ταίρι σας, θέτοντας

τα δεδομένα επι τάπητος, ώστε να βρείτε από κοινού λύσεις.

Παρθένος

Το πλανητικό σκηνικό στρέφει την προσοχή σας σε ζητήματα σπιτιού και

οικογένειας. Ίσως να κάνετε μια αλλαγή στον χώρο σας, να κάνετε επισκευές

που χρειάζονται ή ένα σε βάθος ενεργειακό καθάρισμα για την ανανέωση της

ενέργειας του χώρου. Οι μέρες προσφέρονται για την αγορά ή την πώληση

ακινήτων ή την μετακόμιση σας σε έναν νέο χώρο. Διαφωνίες ωστόσο σε

οικονομικά ζητήματα με συγγενικά σας πρόσωπα ίσως να σας αναστατώσουν.

Ζυγός

Υπάρχει το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσετε προκλήσεις κατά την διάρκεια της

μέρες, τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσετε με άμεσο και δυναμικό τρόπο.

Σε ένα εναλλακτικό σενάριο, κάποιοι μεταξύ σας μπορεί να κληθείτε να

υπερασπιστείτε τις απόψεις ή τις πεποιθήσεις σας, κάτι που δεν θα είναι

εύκολο, εάν είστε δογματικοί σε ορισμένα ζητήματα.

Σκορπιός

Η μέρα θα φέρει διαύγεια στον συναισθηματικό σας κόσμο, κάτι θα

ξεκαθαρίσει μέσα σας και θα μπορέσετε να κλείσετε κάποιους ανοιχτούς

λογαριασμούς που σας εμποδίζουν να προχωρήσετε μπροστά.

Απελευθερωθείτε ψυχικά και συναισθηματικά για να δημιουργήστε χώρο να

έρθει κάτι καινούργιο στην ζωή σας.

Τοξότης

Η δημιουργικότητα σας βρίσκεται στα ύψη σήμερα! Η μέρα προσφέρει μια

εξαιρετική ευκαιρία να εκφράσετε τα ταλέντα σας και να καταπλήξετε τα

πλήθη. Πέρα από αυτό, θα σας δοθούν ευκαιρίες να αναλάβετε τα ινία στον

επαγγελματικό σας χώρο, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό την εξαιρετική

δουλειά που κάνατε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Αιγόκερως

Τα οικονομικά σας βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή σήμερα! Θα αντιμετωπίσετε

πιέσεις και θα πρέπει να είστε ενήμεροι για το πώς πρέπει να κινηθείτε

σωστά. Η διαδικασία ίσως να είναι μακροχρόνια, γι’ αυτό αναζητήστε

επαγγελματική συμβουλή. Δραστηριοποιηθείτε και μην περιμένετε να πέσει το

Μάνα εξ ουρανού… Προσέξτε επίσης τι εύχεστε σήμερα, γιατί οι ουρανοί είναι

ανοιχτοί και μπορεί να μην σας αρέσει αυτό που θα βιώσετε…

Υδροχόος

Οι νεωτερισμοί στην δουλειά σας θα σας εκνευρίσουν σήμερα, γιατί θα σας

βγάλουν από την συνηθισμένη ρουτίνα σας. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει

να γίνουν αναπροσαρμογές που θα προσφέρουν νέα δυναμική. Η διαίσθηση

σας είναι ιδιαίτερα τονισμένη σήμερα και σας κατευθύνει να μείνετε μακριά

από τα πολύβουα πλήθη. Μην αναζητάτε λογικές εξηγήσεις και ερμηνείες…

Ιχθείς

Η ονειροπόληση θα είναι έντονη κατά την διάρκεια της μέρας, το ίδιο και οι

φαντασιώσεις. Προσοχή χρειάζεται να μην ενδώσετε σε πλατωνικές σχέσεις ή

ανεκπλήρωτους έρωτες, γιατί δεν θα μπορείτε να αντιληφθείτε την

πραγματικότητα ή να διαβάσετε τις προθέσεις των γύρω σας σωστά. Είναι μια

μέρα ωστόσο που βοηθάει την δημιουργική ή καλλιτεχνική σας φύση να

μεγαλουργήσει.