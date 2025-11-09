Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

(Σελήνη στον Καρκίνο – σε χάση)

(Ερμής ανάδρομος στον Τοξότη – Ανάδρομος μέχρι 29.11.2024)

Κριός



Δυσκολίες και εντάσεις χαρακτηρίζουν την εργασιακή σας μέρα. Σας λείπει η

πλήρης εικόνα για να μπορέσετε να χειριστείτε τις καταστάσεις με επιτυχία.

Φροντίστε να βρείτε τα κομμάτια που λείπουν και ενεργήστε μετά… Θα

μπορούσατε να θέστε σε εφαρμογή κάποιες νέες δημιουργικές σας ιδέες στον

επαγγελματικό τομέα που θα αποδώσουν σημαντικά στο εγγύς μέλλον, εάν

έχετε σαφή εικόνα και στόχους.

Ταύρος

Οι εξελίξεις στο εργασιακό σας περιβάλλον είναι θετικές και τα πρώτα απτά

αποτελέσματα της σκληρής σας δουλειάς δεν θα αργήσουν να φανούν. Κάτι

σημαντικό που είχατε αναλάβει στον εργασιακό τομέα κοντεύει να

ολοκληρωθεί. Διατηρείστε τις σχέσεις σας με τους συναδέλφους ή συνεργάτες

σε αρμονικό επίπεδο για να μην σας βγάλουν άλλου είδους προβλήματα από

την πορεία σας.

Δίδυμος

Θα έρθετε αντιμέτωποι με τον εαυτό σας σήμερα, μια και θα κληθείτε να

παλέψετε με τις φοβίες σας, αναφορικά με τον συναισθηματικό σας δεσμό.

Μην αναζητάτε απαντήσεις στον σύντροφό σας, γιατί εσείς είστε το πρόβλημα

που θα πρέπει να λύσετε…Κατά τα άλλα, ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με

την υγεία και την ευεξία σας, που την παραμελήσατε αισθητά τον τελευταίο

καιρό.

Καρκίνος

Η μέρα θα φέρει την επίλυση κάποιων σημαντικών εκκρεμοτήτων, είτε αυτές

αφορούν έγγραφα ή υποθέσεις που χρονίζουν. Η επικοινωνία με αδέλφια,

συγγενείς ή γείτονες θα είναι γόνιμη, αλλά ίσως να διακόψετε κάθε επαφή με

άτομα που δεν εκπέμπετε πλέον στα ίδια μήκη κύματος. Ότι δεν λειτουργεί

πλέον θα πρέπει να φύγει από την ζωή σας, για να δημιουργήσει χώρο για το

καινούργιο.

Λέων

Είναι μια εξαιρετική μέρα για τα επαγγελματικά σας η σημερινή, αρκεί να είστε

πρακτικοί και προσγειωμένοι. Η ρεαλιστική δράση είναι αυτή που θα σας

εξασφαλίσει την επιτυχία των στόχων σας. Αποφύγετε να δώσετε συνέχεια

στις προκλήσεις και εντάσεις του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Τα άστρα

δεν ευνοούν τα οικονομικά. Κόψτε σπατάλες, μην κάνετε επενδύσεις και

περιορίσετε τις απαιτήσεις των άλλων

Παρθένος

Οι πλανητικές επιρροές σήμερα θα φέρουν σύντομα αλλαγές στο εργασιακό

περιβάλλον. Προσπαθήστε να προωθήσετε τα επαγγελματικά σας σχέδια και

την κοινωνική σας άνοδο. Από αισθηματικής πλευράς τα πράγματα είναι

καλύτερα και η αισιοδοξία θα επανέλθει σύντομα στην καρδιά σας.

Επωφεληθείτε από την εύνοια της σημερινής μέρας και ταχτοποιήσετε μια

οικονομική σας υπόθεση

Ζυγός

Ίσως έχετε κατασταλάξει για το τι χρειάζεστε στην προσωπική σας ζωή και

είναι καιρός να το διεκδικήσετε. Εάν βρίσκεστε σε σχέση, επενδύστε στην

ενδυνάμωση της, μια και μπορεί να μην υπάρξει εύκολα άλλο άτομο που να

πληροί τις προδιαγραφές σας… Ο οργανισμός σας ωστόσο στέλνει περίεργα

μηνύματα σήμερα που θα πρέπει να μην τα αψηφήσετε. Έχετε

συσσωρευμένη κόπωση και άγχος και θα σας προκαλέσει κάποιας μορφής

προβλήματα υγείας. Φροντίστε τα εγκαίρως για να μην πάρουν διαστάσεις.

Σκορπιός

Η μέρα μπορεί να γεννήσει ανησυχίες για την οικονομική σας σταθερότητα,

καθώς τα δείγματα που λαμβάνετε δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Είναι

καιρός να αναζητήσετε τρόπους να αυξήσετε τα εισοδήματά σας,

ενδεχομένως μέσα από μια πρόσθετη απασχόληση. Υπάρχει η πιθανότητα να

χρειαστείτε την στήριξη των ανθρώπων της οικογένειας σας στην προσπάθεια

σας αυτή.

Τοξότης

Μια ιδιαίτερα δυναμική μέρα η σημερινή για τις επαγγελματικές σας ασχολίες

που θα φέρει καλές εξελίξεις. Έχετε τον έλεγχο των καταστάσεων καθώς και

την συναισθηματική ισορροπία που χρειάζεται για να πετύχετε. Μην

φορτώνεστε ωστόσο με υποχρεώσεις που και σεις γνωρίζετε ότι δεν θα

μπορέσετε εύκολα να ανταποκριθείτε. Κάντε ρεαλιστικά όνειρα για να

μπορέσετε να αποκομίσετε οφέλη.

Αιγόκερως

Η χαρισματική σας προσωπικότητα και η έντονη ακτινοβολία σας θα σας φέρει

στον επίκεντρο που ενδιαφέροντος σήμερα. Μην αφήνετε όμως την κολακεία

να σας αποσπάσει την προσοχή και να σας βγάλει από τον δρόμο σας. Ίσως

αν μην το αισθάνεστε ακόμη, αλλά λόγω της έντονης και μεγάλης

προσπάθειας που καταβάλλατε στον επαγγελματικό τομέα, το μέλλον σας

προδιαγράφεται ασφαλές και ευοίωνο. Συνεχίστε με τον ίδιο ρυθμό.

Υδροχόος

Σήμερα ανεβάζετε ταχύτητες για να καταφέρετε όλα εκείνα που θα πρέπει να

ολοκληρωθούν ή να μπουν στην σειρά. Θα σας εκνευρίζουν ωστόσο οι γύρω

σας, που δεν θα ακολουθούν τους ξέφρενους ρυθμούς σας. Δεν θα χάνετε την

ευκαιρία να υπενθυμίζετε σε κάποιον να αναλάβει τις ευθύνες του ή να

κυνηγήσει προθεσμίες που λήγουν, είτε πρόκειται για συνεργάτες, είτε για το

ταίρι σας. Ίσως να μην καταφέρετε ωστόσο να έχετε τα γρήγορα

αποτελέσματα που προσδοκάτε, γιατί πολλά πράγματα χρειάζονται χρόνο για

να γίνουν.

Ιχθείς

Το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνατε κάποια σημαντικά βήματα στην

κατεύθυνση της αναθέρμανσης της σχέσης σας, χρειάζεται όμως συνεχής

ενασχόληση για να παραμείνει το κλίμα καλό… Το παίρνετε σιγά-σιγά

απόφαση ότι ήρθε ο καιρός για τις βαθιές τομές που πρέπει να κάνετε και

σκέφτεστε ακόμη και το ενδεχόμενη της αλλαγής τόπου κατοικίας.