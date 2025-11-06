Exxon και Hellenic Energy ξεκινούν γεωτρήσεις – Παρακολουθήστε LIVE τη Διατλαντική Σύνοδο Ενέργειας

Με επίσημες ανακοινώσεις από τις Exxon Mobil και Hellenic Energy έναρξη γεωτρήσεων στην Ελλάδα ξεκίνησε σήμερα η 6η Σύνοδος της Διατλαντικής Συνεργασίας P-TEC, όπου αναμένεται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή με τη συμμετοχή κορυφαίων αξιωματούχων των ΗΠΑ και κολοσσών της ενέργειας.

Το deal ισχυροποιεί την συνεργασία ΗΠΑ και Ελλάδας και αφορά την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Μπλοκ 2, στο Βορειοδυτικό Ιόνιο και είναι η πρώτη απόπειρα συστηματικής εξόρυξης υδρογονανθράκων στη χώρα μετά από περίπου 40 χρόνια. Οι υπογράφοντες ήταν ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil Τζον Αρντιλ, ο επικεφαλής της Energean Μαθιός Ρήγας και ο CEO της Hellenic Energy, Ανδρέα Σιάμισιης.

«Έχουμε ερευνητική δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την επεκτείνουμε στην Ελλάδα», τόνισε στην ομιλία του ο κ. Αρντιλλ ο οποίος στάθηκε επίσης στη σημασία της εκμετάλλευσης εγχώριων πηγών ενέργειας για τη μείωση του κόστους την ασφάλεια εφοδιασμού, την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης και την ανάπτυξη.

Ο κ. Μαθιός δήλωσε υπερήφανος για τη συμμετοχή της αμερικανικής πολυεθνικής στο «οικόπεδο 2» στο οποίο όπως σημείωσε, «εργαζόμαστε από το 2020 και έχει την προοπτική να κάνει την Ελλάδα ανεξάρτητη. Με την στήριξη των ΗΠΑ θα κάνουμε την πρώτη γεώτρηση μετά από 40 χρόνια, είναι καιρός η Ελλάδα να βρει τις δικές της πηγές εφοδιασμού με φυσικό αέριο». Προσδιόρισε δε χρονικά τη γεώτρηση στο 2026-2027.

Ο κ. Σιάμισιης τόνισε ότι το «οικόπεδο 2» είναι το πιο ώριμο και περνά στην επόμενη φάση εξερεύνησης. Έκανε επίσης λόγο για μεγάλο βήμα τόσο για την Κοινοπραξία αλλά και για την Ελλάδα και την Ευρώπη συνολικά.