Ο Φάρος της Νέας Υόρκης

Η εκλογή του Ζοχράν Μαμντανί στη δημαρχία της Νέας Υόρκης δεν είναι απλώς μια εναλλαγή προσώπων στην εξουσία. Είναι ένα γεγονός με ιστορικό βάρος. Ένας αριστερός μουσουλμάνος από την Ουγκάντα, σε μια πόλη 17 εκατομμυρίων, δεν έρχεται για να επιβεβαιώσει τα γνωστά πολιτικά σχήματα. Έρχεται να τα ανατρέψει. Και αυτό ενοχλεί πολύ περισσότερο τους «δικούς του», παρά το στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ και των MAGA Republicans, με τους οποίους ούτως ή άλλως τον διαχωρίζει πολιτική άβυσσος.

Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι φρόντισαν από την πρώτη στιγμή να προφέρουν «λάθος» το όνομά του. Η απαξίωση από το περιτύλιγμα. Το έχουμε ξαναδεί και εδώ. Όμως η ουσία βρίσκεται αλλού: ο Μαμντανί δεν μίλησε στον λαό με αφηρημένες θεωρίες. Δεν υποσχέθηκε φούμαρα περί ψηφιακών νομισμάτων, ούτε μοίρασε ηθικολογίες και «προοδευτικά» κηρύγματα. Δεν προσπάθησε να εμφανιστεί ως μορφωτικός επιτηρητής του εκλογικού σώματος, προκειμένου να αποκρυσταλλώσει την ηθική του διαπαιδαγώγηση. Πήγε πόρτα-πόρτα. Μίλησε για φορολόγηση του ακραίου πλούτου. Για δωρεάν μετακίνηση των εργαζομένων στα ΜΜΜ. Για πλήρη παιδαγωγική κάλυψη των παιδιών μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία. Για τα βασικά, τα καθημερινά, τα ζωτικά. Φαντάζεται κανείς τι αντιδράσεις θα συναντούσε αν μιλούσε στους Νεοϋορκέζους για τα επιτόκια δανεισμού των ΗΠΑ;

Και όλα αυτά, ενώ απέναντί του ρίχτηκαν τεράστια οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. Με μπροστάρη τον Άντρεα Κουόμο, που μόλις έχασε τις προκριματικές και τον στήριζαν –προσέξτε το παράδοξο– τόσο ο Τραμπ όσο και ο Μάικλ Μπλούμπεργκ. Και την ίδια ώρα, «διακριτικά» αλλά απέναντι από τον Μαμντανί βρίσκονταν η Χίλαρι Κλίντον και άλλοι παλιοί δεινόσαυροι των Δημοκρατικών, περιμένοντας να δουν προς τα πού φυσάει ο άνεμος. Ακόμη και η οικογένεια Κένεντι στριμώχτηκε από ανάγκη στο πλευρό του Κουόμο, καθώς υπήρχε και ο δεσμός του γαμπρού. Όλοι αυτοί σε ένα παιχνίδι ισορροπιών, συμφερόντων και εξουσίας.

Αν κάτι αποδεικνύει αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, είναι ότι η λεγόμενη συμμετοχική δημοκρατία και οι προκριματικές διαδικασίες στις ΗΠΑ έχουν καταντήσει ένα παρωχημένο θέατρο. Μια σκηνή όπου πολλοί μπαίνουν για να καπελώσουν, αν είναι δυνατόν, εκ των προτέρων τη «λαϊκή βούληση».

Τώρα, η πορεία του Μαμντανί στον δημαρχιακό θώκο θα δείξει πολλά για το Χάρλεμ, το Μπρόνξ και συνολικά τη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, υπάρχει πια ένας πραγματικός outsider, με ηθικό πλεονέκτημα απέναντι σε «φίλους» και αντιπάλους. Και αυτή η αλλαγή συσχετισμών, ίσως –για πρώτη φορά μετά από καιρό– να φυσήξει και πέρα από τον Ατλαντικό. Το παράδειγμα του πως να νικάει κανείς με τον παλιό καλό τρόπο είναι εδώ μπροστά σε όλους τους «προοδευτικούς».

Ο Διονύσης Γ. Γράψας είναι ιστορικός.