IRIS: Πότε λήγει η παράταση και αρχίζει η υποχρεωτική εφαρμογή από τις επιχειρήσεις

Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να μεταθέσει κατά έναν μήνα την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του συστήματος IRIS από τις επιχειρήσεις, μεταφέροντας την έναρξη από την 1η Νοεμβρίου στην 1η Δεκεμβρίου 2025, μέσω νομοθετικής διάταξης που εντάχθηκε στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Το αίτημα για παράταση είχε τεθεί από επαγγελματικούς και εμπορικούς φορείς, καθώς η αγορά προειδοποιούσε ότι η άμεση εφαρμογή του μέτρου θα προκαλούσε σοβαρές δυσλειτουργίες. Πολλές επιχειρήσεις δήλωναν ότι δεν ήταν έτοιμες να υποστηρίξουν τεχνικά την πλήρη ενεργοποίηση των πληρωμών μέσω IRIS, ζητώντας εύλογο χρόνο προσαρμογής.

Το υπουργείο έκανε δεκτό το αίτημα και ενσωμάτωσε ρύθμιση παράτασης στο νομοσχέδιο, προσφέροντας ένα κρίσιμο περιθώριο ώστε η μετάβαση στο νέο σύστημα να γίνει ομαλά.

Υποχρεωτικότητα και πρόστιμα

Η νέα ρύθμιση ορίζει ότι όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας, θα πρέπει να μπορούν να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, είτε μέσω POS, είτε μέσω QR code συνδεδεμένου με τον φορολογικό μηχανισμό ή με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Για όσες δεν συμμορφωθούν, προβλέπονται βαριές κυρώσεις: πρόστιμο 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για εκείνες με διπλογραφικά.

Ωστόσο, υπάρχει μείωση 50% των προστίμων για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς ή νησιά με περιορισμένο πληθυσμό, εφόσον δεν αποτελούν τουριστικούς προορισμούς.

Τεχνικές δυσκολίες και αντιδράσεις

Η αγορά είχε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις ως προς την τεχνική ετοιμότητα. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) σε επιστολή του προς το ΥΠΟΙΚ και την ΑΑΔΕ επεσήμανε ότι «πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές». Ο πρόεδρος του, Μάριος Παπαδόπουλος, προειδοποίησε ότι «η μετάβαση απαιτεί χρόνο και υποδομές που σήμερα δεν υπάρχουν, διαφορετικά χιλιάδες επαγγελματίες θα τιμωρηθούν χωρίς δική τους υπαιτιότητα», όπως γράφει το newmoney.gr.

Ανάλογη στάση υιοθέτησε και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ). Ο πρόεδρός του, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σημείωσε ότι «οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιβαρύνονται για αδυναμίες που δεν ελέγχουν» και ζήτησε «παράταση ώστε να αποφευχθεί νέος κύκλος αναστάτωσης στην αγορά».

Το οικονομικό βάρος για τις μικρές επιχειρήσεις

Πέρα από τα τεχνικά εμπόδια, η αγορά τόνισε και το οικονομικό κόστος της προσαρμογής. Η αναβάθμιση των POS και των συστημάτων πληρωμών υπολογίζεται μεταξύ 500 και 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση, ποσό που θεωρείται δυσβάστακτο για μικρούς επαγγελματίες.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε ότι «η πολιτεία οφείλει να υποστηρίξει την ψηφιακή προσαρμογή, παρέχοντας επιδοτήσεις ή προγράμματα ενίσχυσης, όπως συνέβη με τα POS». Αντίστοιχο αίτημα υπέβαλε και η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, ζητώντας μεταβατικό διάστημα για την προσαρμογή των επιχειρήσεων του κλάδου στις νέες ψηφιακές απαιτήσεις.

Τα όρια συναλλαγών και η επόμενη μέρα

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, τα όρια συναλλαγών μέσω IRIS παραμένουν ίδια: 500 ευρώ ημερησίως για πληρωμές μεταξύ ιδιωτών ή προς επαγγελματίες, με ανώτατο όριο 1.000 ευρώ την ημέρα. Από τον Ιανουάριο του 2026, προβλέπεται αύξηση των ορίων στα 1.000 ευρώ ημερησίως και στα 5.000 ευρώ μηνιαίως για ιδιώτες, στο πλαίσιο της σταδιακής διεύρυνσης της χρήσης του συστήματος.

Η παράταση ενός μήνα θεωρείται κρίσιμη για να αποφευχθεί μια ανοργάνωτη μετάβαση, ενώ δίνει χρόνο στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν, διασφαλίζοντας ότι το νέο ψηφιακό οικοσύστημα πληρωμών θα λειτουργήσει χωρίς προσκόμματα.