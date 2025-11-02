Πρέσπες: Εκεί όπου οι μύθοι καθρεφτίζονται στα νερά

Στη Μακεδονία υπάρχει ένας απέραντος υδάτινος καμβάς με καλαμιώνες, αποδημητικά πουλιά, αρχαίους οικισμούς, ψαροχώρια και ασκητήρια: Οι Πρέσπες.

Πρόκειται για δύο λίμνες (η μεγάλη και η μικρή Πρέσπα) που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο, όπου τρεις χώρες συναντώνται στο νερό και συνθέτουν μια μοναδική κιβωτό ζωής και πολιτισμού.

Ο Εθνικός Δρυμός των λιμνών: Υγρά λιβάδια και αιωνόβιοι κέδροι

Ο πυρήνας του Εθνικού Δρυμού εκτείνεται σε ολόκληρη τη Μικρή Πρέσπα και σε ελάχιστες εκτάσεις γύρω από τις λίμνες και του δίνει την ταυτότητα ενός μοναδικού υγρότοπου που χαρακτηρίσθηκε το 1973 από τη Συνθήκη Ραμσάρ «Διεθνής Προστατευόμενος Υγρότοπος».

Ο υγρότοπος της Μικρής Πρέσπας με τους καλαμιώνες και τα υγρά λιβάδια αποτελεί τον βασικό πυρήνα προστασίας του Εθνικού Δρυμού. Ο δεύτερος πυρήνας περιλαμβάνει το δάσος των αιωνόβιων κέδρων κοντά στο όρος Ντέβας.

Τα ασκητήρια των Πρεσπών

Από τους Ψαράδες, το μικρό χωριό που βρίσκεται κυριολεκτικά μέσα στη Mεγάλη Πρέσπα, ξεκινάει κανείς με το βαρκάκι για ένα «άλλο» ταξίδι. Η φυσική ομορφιά, αλλά και η απομόνωση της περιοχής λόγω γεωγραφικής θέσης προσέλκυσε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας πολλούς μοναχούς, οι οποίοι κατασκεύαζαν τα ασκητήρια τους κατά μήκος της παραλίας της Μεγάλης Πρέσπας.

Έτσι, σήμερα μπορεί κανείς να θαυμάσει μικρές μοναστικές συγκεντρώσεις, αλλά και βραχογραφίες του 14ου-16ου αιώνα, σκαρφαλωμένες στα βράχια της παραλίας της Μεγάλης Πρέσπας στην Ελλάδα και την Αλβανία, σπουδαία αξιοθέατα της περιοχής. Tο βαρκάκι προσεγγίζει μια αυτοσχέδια προβλήτα στα ριζά του βράχου και η ανάβαση αρχίζει.

Οι κυκλοτερείς χοροί των πελεκάνων

Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές στην Πρέσπα είναι τα πουλιά. Και ναι, χορεύουν! Ακολουθούν τα θερμικά ρεύματα του αέρα και ξεκινάνε να κάνουν κύκλους. Όσο παίρνουν ύψος, τόσο μεγαλώνει η ακτίνα του κύκλου που διαγράφουν. Το ένα πίσω από το άλλο και όλο το σμήνος στον αέρα. Το πρώτο, που θα αντιληφθεί ότι έχει ξεπεράσει σε ύψος τα 2.000 μέτρα του Βαρνούντα, σπάει τον κύκλο και φεύγει ευθεία. Τα υπόλοιπα ακολουθούν… Μα πού πάνε; Όπως και εμείς, βόλτα σε άλλες λίμνες, όπως στην αγαπημένη τους Κερκίνη. Και όταν βαρεθούν, επιστρέφουν.

Ο Άγιος Αχίλλειος: ένα αξιοθέατο στον ομφαλό της Πρέσπας

Εκατομμύρια «κλικ» φωτογραφικών μηχανών και βίντεο έχουν ακουστεί πάνω σε αυτό το νησί της Μακεδονίας. Δεν είναι μονάχα το τοπίο. Χιλιόχρονες μνήμες και μνημεία μαζί με μύθους και θρύλους συνθέτουν τον «ομφαλό» της Πρέσπας.

Πριν από χίλια χρόνια εδώ τοποθέτησε το κέντρο του βασιλείου του ο Βούλγαρος τσάρος Σαμουήλ. Από τη Λάρισα έφερε το λείψανο του τοπικού Αγίου Αχιλλείου και το τοποθέτησε μέσα σε μια μεγαλόπρεπη εκκλησία. Σώζεται σχεδόν ερειπωμένη και αποτελεί το σημαντικότερο μνημείο της Πρέσπας.