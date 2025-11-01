Γιορτή των Πολυτέκνων – Τιμή στην οικογένεια, επένδυση στο μέλλον

Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου, η Ελλάδα τιμά τους Αγίους Τερέντιο, Νεονίλλη και τα επτά τους τέκνα, προστάτες των πολυτέκνων.

Μια γιορτή που δεν είναι απλώς θρησκευτική – είναι βαθιά ανθρώπινη και εθνική.

Τιμούμε τους γονείς που, με αγάπη και κόπο, μεγαλώνουν πολλά παιδιά σε μια εποχή δύσκολη, που συχνά η πολιτεία δείχνει να ξεχνά.

Το δημογραφικό είναι εθνικό θέμα

Η Ελλάδα μικραίνει. Οι γεννήσεις μειώνονται, οι νέοι φεύγουν, τα σχολεία αδειάζουν.

Αν δεν στηριχθεί η οικογένεια και ιδιαίτερα η πολύτεκνη, δεν υπάρχει μέλλον για το Έθνος.

Οι πολύτεκνοι δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν δικαιοσύνη. Ζητούν να αναγνωριστεί ότι στηρίζουν, με προσωπικό αγώνα και θυσίες, τη δημογραφική επιβίωση της χώρας.

Χρειάζονται δίκαιες και ρεαλιστικές πολιτικές στήριξης

ΔΙΚΑΙΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ο ΕΝΦΙΑ να υπολογίζεται με βάση τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας και όχι μόνο τα τετραγωνικά.

Οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές να ισχύουν και για εισοδήματα άνω των 30.000€.

Γιατί 60.000€ για μια οικογένεια 7 ατόμων δεν είναι πλούτος – είναι λίγα για πολλούς.

Κατάργηση των τεκμηρίων πολυτελούς διαβίωσης για τις πολύτεκνες οικογένειες. Ένα μεγάλο αυτοκίνητο ή σπίτι δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ

Όλα τα επιδόματα πρέπει να ανταποκρίνονται στο πλήθος των τέκνων.

Να τιμαριθμοποιούνται ετησίως, ώστε να συμβαδίζουν με το κόστος ζωής.

Κατάργηση εισοδηματικών κριτηρίων για τους πολυτέκνους, όπως έχει κριθεί από το ΣτΕ.

Επαναφορά της τιμητικής σύνταξης πολύτεκνης μητέρας και του ειδικού επιδόματος πολυτέκνων, χωρίς αποκλεισμούς.

Γιατί η μητρότητα, ειδικά όταν είναι πολύτεκνη, είναι έργο ζωής και κοινωνικής προσφοράς.

ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Ελεύθερες μετεγγραφές για τα παιδιά πολυτέκνων στα ΑΕΙ.

Πρόταξη πολυτέκνων στις προσλήψεις εκπαιδευτικών και σε ποσοστά προσλήψεων στο Δημόσιο (όπως το 16% που ίσχυε).

Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους για τους πολύτεκνους γονείς, χωρίς περιορισμούς.

Η πολύτεκνη οικογένεια είναι η καρδιά της Ελλάδας

Είναι η ήσυχη δύναμη που κρατά ζωντανή την ελπίδα

Ας μην τη θυμόμαστε μόνο στη γιορτή των Αγίων Προστατών της.

Ας την τιμήσουμε με πολιτικές πράξεις, όχι μόνο με λόγια.

Γιατί κάθε παιδί που γεννιέται είναι μια νέα ανάσα ζωής για το Έθνος.

Και η στήριξη των πολυτέκνων είναι στήριξη της Ελλάδας του αύριο.

Αναστασία Μανωλοπούλου

Πρόεδρος της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών & Περιχώρων

Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Α.Σ.Π.Ε.

Πάτρα, Νοέμβριος 2025