Τι λένε τα ζώδια για το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025

Κριός

Νοσταλγία θα φέρει η μέρα, να επισκεφτείτε τα μέρη που μεγαλώσατε ή τις τοποθεσίες με τις οποίες συνδέεστε με παιδικές μνήμες. Υπάρχει για κάποιους το ενδεχόμενο να επιστρέψετε σε μια σχέση του παρελθόντος ή να πάρετε την απόφαση να συγκατοικήσετε με έναν σύντροφο. Η μέρα ευνοεί επίσης ζητήματα ακίνητης περιουσίας, όπως είναι η αγορά κάποιας έκτασης ή ενός σπιτιού. Μην βιάζεστε ωστόσο να πάρετε οριστικές αποφάσεις, πριν εξετάσετε προσεκτικά τα δεδομένα.

Ταύρος

Η μέρα είναι ευνοϊκή να συζητήσετε τις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες σας. Μην κουράζετε το νευρικό σας σύστημα και βρείτε διέξοδο εκτόνωσης. Οικονομικές συμφωνίες και συνεργασίες μπορεί να επιτευχθούν εύκολα. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να πάρετε αποφάσεις για τις οικονομικές σας υποθέσεις. Μυστικές συμφωνίες, συμβόλαια και επενδύσεις σας περιμένουν.

Δίδυμοι

Σας απασχολεί η δουλειά σας σε τέτοιο βαθμό που σας απορροφά τελείως. Έχετε την ευκαιρία να εμπνεύσετε τους γύρω σας και να τους συσπειρώσετε γύρω από ένα κοινό σκοπό. Μην είστε όμως επιθετικοί με όσους δεν μπορούν να ακολουθήσουν την ταχύτητα της σκέψης σας. Πάρτε αποστάσεις από κάτι που δεν είναι αποτελεσματικό ή παραγωγικό και αφιερώστε χρόνο και σε άλλου τομείς της ζωής σας.

Καρκίνος

Υπάρχει η υποψία μιας νέας αρχής στον αέρα σήμερα. Μπορεί να είναι μια νέα συνεργασία, μια αλλαγή καριέρας που πλησιάζει ή ακόμη και μια σημαντική αλλαγή στην προσωπική σας ζωή, όπως μια νέα σχέση ή ένας γάμος. Διατηρήστε τις ισορροπίες ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή, φροντίζοντας παράλληλα για την καλή φυσική σας κατάσταση και την υγεία σας

Λέων

Θα υπάρξουν κατά την διάρκεια της μέρας κάποιες αλλαγές στην συμπεριφορά ή στην στάση σας απέναντι σε ορισμένα σημαντικά ζητήματα. Μια τέτοια σταδιακή μεταμόρφωση θα σας επιτρέψει να ξεδιπλώσετε καινούργιες ποιότητες στους γύρω σας ή να αποκαλύψετε άγνωστα στον κύκλο σας ταλέντα. Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει σε βάθος χρόνου σε σημαντικό βαθμό τόσο τις προσωπικές, όσο και τις επαγγελματικές σας σχέσεις.

Παρθένος

Ίσως να έρθει κατά την διάρκεια της μέρας η πολυπόθητη αναγνώριση των προσπαθειών σας στον επαγγελματικό τομέα και να εκφραστεί αυτό μέσα από μια μισθολογική αύξηση, μια προαγωγή ή με την μετακίνηση σας σε μια καλύτερη θέση εργασίας. Η περίοδος ενδείκνυται σε κάθε περίπτωση για επικαιροποίηση των επαγγελματικών σας σχεδίων, ειδικά μετά και τις τρέχουσες εξελίξεις.

Ζυγός

Η μέρα μπορεί να γεννήσει πολλές και ενδιαφέρουσες ιδέες, καθώς και την επιθυμία να επεξεργαστείτε καινούργια σχέδια για το μέλλον. Πολλά συναρπαστικά πράγματα μπορεί να συμβούν τις μέρες αυτές, οπότε καλό θα ήταν να είστε σε εγρήγορση για να μην χάσετε ευκαιρίες. Εάν θέσετε σωστά τις προτεραιότητες σας, με δεδομένο ότι το νέο φεγγάρι είναι στο ζώδιο σας και σας ευνοεί, θα καταφέρετε να ξεπεράσετε εύκολα τα εμπόδια και να κατακτήσετε τους στόχους σας.

Σκορπιός

Είναι μια μέρα που θα σας κάνει αισιόδοξους, ίσως και περήφανους, σίγουρα όμως πληθωρικούς και υπερβολικούς. Και λόγω της υπερβολής ή της αμέλειας σας, τα όσα θετικά θα μπορούσε να μας φέρει το θετικό πλανητικό σκηνικό θα εξανεμιστούν. Καλό θα ήταν να κάνετε πολύ προσεκτικό χειρισμό κυρίως των οικονομικών σας τις μέρες αυτές, γιατί θα ξοδέψετε πολλά χρήματα σε ανώφελες δαπάνες.

Τοξότης

Μπορεί να βιώσετε αισθήματα αβεβαιότητας και αβεβαιότητας για τις αποφάσεις σας. Προσπαθήστε να μην παρασυρθείτε πολύ σε σκέψεις και να πάρετε γρήγορες αποφάσεις. Η μέρα μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο καμπής για εσάς στη σχέση σας, γι' αυτό να είστε προετοιμασμένοι για κάποιες αλλαγές.

Αιγόκερως

Η σελήνη θα ευνοήσει την ολοκλήρωση κάποιων έργων ή την επίλυση ορισμένων προβλημάτων που σας απασχολούσαν για κάποιο χρονικό διάστημα. Η διαίσθηση σας θα είναι τονισμένη τώρα και ίσως να σας ελκύει ο διαλογισμός ή η μεταφυσική. Ας έχετε το νου σας όμως στους γύρω σας, γιατί το διάστημα αυτό μπορεί να δεχθείτε επιθέσεις ή έναν υπόγειο πόλεμο από άτομα που βρίσκονται στον περίγυρό σας, επαγγελματικό ή κοινωνικό.

Υδροχόος

Έχετε την ενέργεια που απαιτείται αλλά και την διάθεση να ριχτείτε σε μια νέα περιπέτεια! Για να εξασφαλίσετε όμως την επιτυχία θα πρέπει να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι! Αφήστε τις φοβίες σας στην άκρη και αντιμετωπίστε την κατάσταση κατάματα. Δεν θα πιστεύετε πόσο απελευθερωτικό είναι το συναίσθημα και πόσο καλύτερα αποτελέσματα μπορείτε να επιτύχετε.

Ιχθείς

Η μέρα ενεργοποιεί τον τομέα των αισθηματικών σας σχέσεων. Θα επιδιώξετε διαύγεια στην σχέση σας και συναισθηματική ασφάλεια για το μέλλον, κάτι που θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το ταίρι σας. Ορισμένοι όμως θα αποζητήσετε περισσότερη ελευθερία ή θα στρέψετε την προσοχή σας σε κάτι εντελώς καινούργιο. Είναι ένα διάστημα που θα πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις, ξεκαθαρίζοντας οριστικά θολές ή αμφίβολες καταστάσεις στον τομέα των σχέσεων.