Προκήρυξη θέσης Μαθηματικού στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών

Μέχρι την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου η αίτηση

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία για τις ανάγκες των Αρσακείων Σχολείων Πατρών θα προσλάβει καθηγητή/καθηγήτρια Μαθηματικών (ΠΕ03).

Απαραίτητες προϋποθέσεις: διδακτική εμπειρία, βαθμός πτυχίου «άριστα» ή «λίαν καλώς», εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συμπληρώσουν, μέχρι την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, τα στοιχεία που ζητούνται στον παρακάτω σύνδεσμο και να επισυνάψουν το βιογραφικό τους στα Ελληνικά.

https://www.arsakeio.gr/arsakeia/theseis-ergasias/

 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών

