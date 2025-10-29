Προκήρυξη θέσης Μαθηματικού στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία για τις ανάγκες των Αρσακείων Σχολείων Πατρών θα προσλάβει καθηγητή/καθηγήτρια Μαθηματικών (ΠΕ03).

Απαραίτητες προϋποθέσεις: διδακτική εμπειρία, βαθμός πτυχίου «άριστα» ή «λίαν καλώς», εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συμπληρώσουν, μέχρι την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, τα στοιχεία που ζητούνται στον παρακάτω σύνδεσμο και να επισυνάψουν το βιογραφικό τους στα Ελληνικά.

https://www.arsakeio.gr/arsakeia/theseis-ergasias/