Όταν το ΠΑΣΟΚ δαγκώνει τον εαυτό του, η Ν.Δ. τρίβει τα χέρια της αντί να απολογείται

Η παραίτηση ενός Διευθυντή Γραφείου, μία καθαρά εσωκομματική διαχείριση, έγινε ξαφνικά «είδηση πρώτης γραμμής». Γιατί; Όχι γιατί είχε ουσία, αλλά γιατί εξυπηρετούσε την κυβερνητική ατζέντα. Έπρεπε, με κάθε κόστος, να θαμπώσει η παραίτηση του Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία ήρθε ως άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής πίεσης και των αποκαλύψεων του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Με δυο λόγια: η κυβέρνηση έπρεπε επειγόντως να αλλάξει το θέμα.

Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ ανάγκαζε ένα ακόμα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να αποχωρήσει λόγω σκανδάλων, εμφανίστηκαν ξαφνικά πρόθυμα ΜΜΕ, η γνωστή “Ομάδα Αλήθειας” αλλά και η ίδια η κυβέρνηση να ασχοληθούν με το ποιος μπήκε και ποιος βγήκε από το γραφείο του Προέδρου.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξαφνικά «νοιάστηκε» για το ΠΑΣΟΚ. Και την ίδια ώρα, κάποιοι στο κόμμα μας μοιάζουν να παίζουν τον ρόλο του βασιλικότερου του βασιλέως. Αναμασώντας συνέχεια θέματα που έχει λύσει το συνέδριο και αποδεικνύει η καθημερινή πολιτική πρακτική του χώρου που έχει επιφέρει αμέτρητα πλήγματα στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Δημητριάδης, Παπασταύρου, Μπρατάκος, Βορίδης, Αυγενάκης, Χατζηβασιλείου, Σταμενίτης, Μπουκώρος, Στρατάκος, Καϊμακάμης και μάλλον ξεχνάω αρκετούς χωρίς να μετράω Φραπέδες και Χασάπηδες. Όταν η Νέα Δημοκρατία στριμώχνεται, ρίχνει κατευθείαν στάχτη στα μάτια του κόσμου — και εμείς, αντί να φυσήξουμε και να διαλύσουμε τον καπνό, καθόμαστε και αναπνέουμε αυτήν τη δηλητηριώδη σκόνη της εσωστρέφειας.

Το ερώτημα είναι απλό και πολιτικά κρίσιμο: Ποιον εξυπηρετεί όλο αυτό;

Ποιος έχει συμφέρον να πάρει το φως της δημοσιότητας από την παραίτηση του κ. Καϊμακάμη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω των πιέσεων που δεχόταν, και να το στρέψει στον κ. Παπαβασιλείου, δημιουργώντας μία τεχνητή «καταιγίδα σε ποτήρι»;

Ποιος κερδίζει, όταν το ΠΑΣΟΚ ξοδεύει την πολιτική του ενέργεια ασχολούμενο με μικροπολιτικά ζητήματα;

Η απάντηση είναι προφανής: η Νέα Δημοκρατία.

Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει την πολυτέλεια να γίνεται τροφή για τα κανάλια που ζουν από την υπονόμευσή του. Δεν έχει την πολυτέλεια να αυτοπυροβολείται, τη στιγμή που με κόπο, σοβαρότητα και πολιτική συνέπεια αποκαλύπτει το ένα κυβερνητικό φιάσκο μετά το άλλο. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις υποκλοπές και τα Τέμπη, το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι υπάρχει άλλος δρόμος και άλλη αξιόπιστη λύση.

Αρκεί να μην αφήνει το σαράκι της εσωστρέφειας να ροκανίζει τα θεμέλια του ίδιου του σπιτιού του. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα, δεν είναι γκρίνια και ψίθυροι, αλλά ατσάλινη ενότητα, πειθαρχία και πολιτική πυγμή. Ο κόσμος δεν πείθεται από τους μικροπολέμους της κουρτίνας, πείθεται από το όραμα, τη σοβαρότητα και τη συνέπεια. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά με προπαγάνδα. Ας μην της χαρίζουμε και τη χαρά να βλέπει το ΠΑΣΟΚ να παλεύει με τον εαυτό του.