ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 26 και την Δευτέρα 27-10-2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   ΣΠΥΡ.  ΣΧΟΙΝΑ

ΕΤΩΝ 92

Κηδεύομε την Κυριακή 26-10-2025 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Προαστείου Πατρών

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Προαστείου Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Ανδριάνα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :

Μαρία & Ηλίας, Ιωάννα Σχοινά, Σπύρος Σχοινάς

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :

Ανδριάνα, Σπυριδούλα, Παναγιώτης, Αναστασία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ   ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ    ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας 

ΜΕΝΕΛΑΟ  ΠΑΝ. ΜΥΡΟΥ

ΕΤΩΝ   87
 
Κηδεύουμε την Κυριακή  26-10-25 & ώρα  11.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών.   

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΥΡΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΥΡΟΥ & ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ   ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΝΝΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

--------------------------------

 

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΓΙΑΛΕΡΝΙΟ 

ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ - ΕΤΩΝ 88 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΖΩΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ OΠΩΣ ANTI ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ».

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας αδελφό & θείο  

ΤΟΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

ΕΤΩΝ: 51

Θανόντα κηδεύουμε τη Δευτέρα 27-10-2025 και ώρα  2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Παναγιώτης Τόγιας, Αδαμάντιος & Ελένη Τόγια

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΑΝΑΣΤ. ΤΣΟΥΤΣΗ

ΕΤΩΝ 68

Κηδεύουμε την Δευτέρα 27-10-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου Αρόης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

Τα παιδιά της: Ελένη Τσούτση και Σταύρος Καπαρδέλης.

Η εγγονούλα της: Κατερίνα

Τα αδέλφια της: Αφροδίτη Τασουλα, Λυδία Μίαρη, Αγγελική και Γιώργος Γουναρόπουλος, Κλυδια Μίαρη, Άρτεμις και Κώστας Γάτσιος

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΜΙΧ. ΚΑΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΙΝΑ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------------

