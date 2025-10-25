Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 26 και την Δευτέρα 27-10-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΥΡ. ΣΧΟΙΝΑ
ΕΤΩΝ 92
Κηδεύομε την Κυριακή 26-10-2025 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Προαστείου Πατρών
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Προαστείου Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Ανδριάνα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :
Μαρία & Ηλίας, Ιωάννα Σχοινά, Σπύρος Σχοινάς
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :
Ανδριάνα, Σπυριδούλα, Παναγιώτης, Αναστασία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΜΕΝΕΛΑΟ ΠΑΝ. ΜΥΡΟΥ
ΕΤΩΝ 87
Κηδεύουμε την Κυριακή 26-10-25 & ώρα 11.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΥΡΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΥΡΟΥ & ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΝΝΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
--------------------------------
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΓΙΑΛΕΡΝΙΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ - ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΖΩΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ OΠΩΣ ANTI ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ».
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας αδελφό & θείο
ΤΟΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΕΤΩΝ: 51
Θανόντα κηδεύουμε τη Δευτέρα 27-10-2025 και ώρα 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Παναγιώτης Τόγιας, Αδαμάντιος & Ελένη Τόγια
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΑΝΑΣΤ. ΤΣΟΥΤΣΗ
ΕΤΩΝ 68
Κηδεύουμε την Δευτέρα 27-10-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου Αρόης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.
Τα παιδιά της: Ελένη Τσούτση και Σταύρος Καπαρδέλης.
Η εγγονούλα της: Κατερίνα
Τα αδέλφια της: Αφροδίτη Τασουλα, Λυδία Μίαρη, Αγγελική και Γιώργος Γουναρόπουλος, Κλυδια Μίαρη, Άρτεμις και Κώστας Γάτσιος
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΜΙΧ. ΚΑΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΙΝΑ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------------
