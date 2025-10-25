Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 26 και την Δευτέρα 27-10-2025

ΕΤΩΝ 87 Κηδεύουμε την Κυριακή 26-10-25 & ώρα 11.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Προαστείου Πατρών.

Κηδεύομε την Κυριακή 26-10-2025 και ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Προαστείου Πατρών

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΓΙΑΛΕΡΝΙΟ

ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ - ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΖΩΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ OΠΩΣ ANTI ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ».

------------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας αδελφό & θείο

ΤΟΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

ΕΤΩΝ: 51

Θανόντα κηδεύουμε τη Δευτέρα 27-10-2025 και ώρα 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Ιτιές Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Παναγιώτης Τόγιας, Αδαμάντιος & Ελένη Τόγια

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΑΝΑΣΤ. ΤΣΟΥΤΣΗ

ΕΤΩΝ 68

Κηδεύουμε την Δευτέρα 27-10-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου Αρόης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημ. Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

Τα παιδιά της: Ελένη Τσούτση και Σταύρος Καπαρδέλης.

Η εγγονούλα της: Κατερίνα

Τα αδέλφια της: Αφροδίτη Τασουλα, Λυδία Μίαρη, Αγγελική και Γιώργος Γουναρόπουλος, Κλυδια Μίαρη, Άρτεμις και Κώστας Γάτσιος

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΜΙΧ. ΚΑΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-10-2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΙΝΑ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ.

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

----------------------