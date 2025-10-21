Π. Σακελλαρόπουλος: Ο Άραξος ανάμεσα στα ταχύτερα αναπτυσσόμενα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), το αεροδρόμιο του Αράξου κατέγραψε τον δεύτερο μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των 24 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας για το 2025.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία, η επιβατική κίνηση του Αράξου αυξήθηκε κατά 21,4% από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο, ενώ μόνο τον Ιούλιο του 2025 υποδέχθηκε 20.216 ξένους ταξιδιώτες, έναντι 15.517 τον Ιούνιο και 9.271 τον Μάιο, σημειώνοντας την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση διεθνών αφίξεων (13,1%) ανάμεσα στα περιφερειακά αεροδρόμια.

Συνολικά, το πρώτο επτάμηνο του 2025 διακινήθηκαν 86.403 επιβάτες, ενώ οι διελεύσεις αεροσκαφών αυξήθηκαν σημαντικά, με πάνω από 1.100 πτήσεις τον Ιούλιο.

Με την ευκαιρία της θετικής αυτής εξέλιξης, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, δήλωσε τα εξής:

«Τα στοιχεία αυτά δεν είναι απλώς αριθμοί, είναι η απόδειξη ότι η Δυτική Ελλάδα αλλάζει επίπεδο. Ο Άραξος εξελίσσεται σε μία σημαντική πύλη εισόδου επισκεπτών, κάτι που δεν είναι καθόλου άσχετο με τις διαρκείς προσπάθειες της Περιφερειακής Αρχής για να μετατραπεί η Ολυμπιακή Γη σε πόλο έλξης, κάτι που υπηρετείται με συνέπεια και συγκεκριμένο σχέδιο, αλλά και με ισχυρή εξωστρέφεια.

Στοχευμένες συνεργασίες και συλλογική προσπάθεια, αλλάζουν σταδιακά τον χάρτη του τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα. Μέσα από νέες αεροπορικές συνδέσεις, ανοίξαμε δρόμους που πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν απίθανοι, γνωρίζοντας ότι κάθε νέα γραμμή ισοδυναμεί με μία νέα πύλη ανάπτυξης για τον τόπο μας.

Πίσω από κάθε αριθμό, πίσω από κάθε άνοδο στα στατιστικά, υπάρχει δουλειά, στρατηγική και όραμα. Και πάνω απ’ όλα, υπάρχει η Ολυμπιακή Γη, που με δυναμισμό αναδεικνύει πλέον τις δυνατότητές της και μετατρέπει τον τουρισμό σε μία συνολική εμπειρία, για κάθε ταξιδιώτη και για κάθε βαλάντιο.