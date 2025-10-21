Συντονιστική για τις Αντιδρομήσεις: Ερωτήματα για το κυκλοφοριακό

Την ικανοποίησή της εκφράζει η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων & Επαγγελματιών για τις αντιδρομήσεις, τις Νέες Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις, για τη σύσταση ομάδας εργασίας από το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας για την «Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Κυκλοφοριακών Συνθηκών και Προτάσεων Βελτίωσης στον Δήμο Πατρέων».

Με αφορμή αυτή την εξέλιξη διατυπώνει ερωτήματα ενώ μιλά για "δικαίωση".

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Με ικανοποίηση επιτέλους διαβάσαμε ότι το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος θα υλοποιήσει κάτι που είχε εξαγγείλει προ καιρού. Διαβάζουμε από την σχετική ανακοίνωση:

“Αναγνωρίζοντας ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η έλλειψη επαρκών χώρων στάθμευσης επιβαρύνουν καθημερινά την ποιότητα ζωής των πολιτών και την τοπική οικονομία, το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στη σύσταση Εξαμελούς Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την «Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Κυκλοφοριακών Συνθηκών και Προτάσεων Βελτίωσης στον Δήμο Πατρέων».

Και περαιτέρω αναλύεται στην ανακοίνωση ο λεπτομερής τρόπος δράσης της επιτροπής , σε δυο φάσεις. Όπου η ομάδα σε Πρώτη φάση θα συλλέξει στοιχειά σε ώρες αιχμής και μη αιχμής θα αναλύσει δεδομένα και θα αποτυπώσει επιστημονικά την κατάσταση. Και σε Δεύτερη φάση θα διαμορφώσει προτάσεις και πολιτικές βελτίωσης

Εκ των ανωτέρω συνεπάγονται κάποιες αποδείξεις και δημιουργούνται κάποια ουσιαστικά ερωτήματα. Εμείς σαν Επιτροπή έχουμε προ ετών εκφράσει φόβους και ανησυχίες ακόμα και για τίς επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και η πρόθεση του ΤΕΕ αυτή την στιγμή για συνολική μελέτη μάς ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ . Ότι το κυκλοφοριακό μιας πόλης αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που θα δουλέψει το ΤΕΕ. Και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ανάλογη δουλειά.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Ότι για το θέμα τής αντιδρόμησης Κανακάρη–Κορίνθου ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΛΕΤΗ. Ούτε για όλες τίς υπόλοιπες ανακατατάξεις, αντιδρομήσεις που σχεδιάζονται.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Oτι πιθανόν να υπάρχει είναι αποσπασματικό και θα προσπαθεί να αντιμετωπίσει εκ των υστέρων προβλήματα που θα δημιουργήσει η αντιδρόμηση. Το που θα κινηθούν τα αστικά λεωφορεία δεν είναι ολοκληρωτική κυκλοφοριακή μελέτη. Όπως δεν είναι και η προσπάθεια να λυθεί το κυκλοφοριακό στον νέο Υπεραστικό Σταθμό. Για το πώς θα αντικατασταθούν οι θέσεις παρκινγκ που θα χαθούν καμία μελέτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πριν κάποιους μήνες το ΤΕΕ ζήτησε από τον Δήμο να πάρει όλες τις σχετικές μελέτες σχετικά με τίς αντιδρομήσεις και το κυκλοφοριακό. Τίς παρέλαβε; Και ποιες ήταν αυτές; Θα τίς δει η ομάδα εργασίας;

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η μελέτη τής ομάδας εργασίας τι θα εξετάσει; Το κυκλοφοριακό με την παρούσα κατάσταση των δρόμων; ΄Η θα εξετάσει με την «σχεδιαζόμενη» αντιδρομηση Κορίνθου -Κανακάρη-Αράτου-Ζαιμη-Μαιζώνος- Κωνσταντινουπόλεως και διπλής τήν Αγίας Σοφίας; Ευπρόσδεκτη και αναγκαία είναι αλλά αν εξετάσει με την παρούσα κατάσταση και μετα κάνουμε αντιδρομήσεις είναι ΧΑΜΕΝΟΣ ΚΟΠΟΣ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αφού θα γίνει μια τέτοια σοβαρή εργασία δεν θα ήταν καλό να εξεταστεί και το περίφημο σχέδιο έκτακτης ανάγκης εκκένωσης της πόλης «ΙΟΛΑΟΣ». Θα το παραπέμψουμε μια ακόμα φορά στις καλένδες; ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙ ΘΙΞΕΙ. Η πόλη μας πήρε πρόσφατα το καλοκαίρι μια γεύση «κινδύνου» και ευτυχώς δεν χρειάστηκε να φτάσει σε σημείο εκκένωσης. Όμως είδαμε το μπαλάκι των ευθυνών. Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη, Δήμος, Δημοτικές παρατάξεις, ΤΕΕ, τι λένε για αυτό;

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα έχει σαν φιλοσοφία της η μελέτη την διευκόλυνση τής εξόδου των αυτοκινήτων από την πόλη όπως είχε αυτή τη φιλοσοφία η πρόταση Δοξιάδη; Η θα ακολουθήσει την φιλοσοφία να διευκολύνουμε την είσοδο των οχημάτων στην πόλη (Παγκόσμια πρωτοτυπία); Σύμφωνα με δήλωση αρμόδιας Αντιδημάρχου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα ασχοληθεί κανείς και με τα θέματα ασφαλείας ειδικά στο στενό τμήμα της Κανακάρη; Θα τολμήσει κανείς να ορθώσει κάποια προστασία για τους περιοίκους και κάθε διερχόμενο συμπολίτη; Στενά ακατάλληλα πεζοδρόμια , στενός δρόμος και ασυνείδητοι οδηγοί αυτοκινήτων και δίκυκλων με ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ που ήδη καθιστούν «περιπέτεια» το να διασχίσει ένας κάτοικος το δρόμο. Όλοι οι «απολίτιστοι» στην Ευρώπη βάζουν όριο ταχύτητας μέσα στον αστικό ιστό τα 30 χιλιόμετρα και για να τιθασεύσουν κάθε αντικοινωνικά φερόμενο οδηγό έβαλαν και «σαμαράκια». Θα τολμήσει κανείς από την Πολιτεία να προστατεύσει τους κατοίκους; Η αν συμβεί κάτι πλέον θα ξέρουμε από που θα ζητήσουμε ευθύνες. Και το ερώτημα απευθύνεται σε ΟΛΟΥΣ και τους εμπλεκόμενους και σε όσους ψήφισαν πάρα το ότι γνωρίζουν τα προβλήματα αφού ΟΛΟΥΣ τους καλέσαμε και ήλθαν και είδαν.

Πόσα «ΤΕΜΠΗ» πρέπει να γίνουν για να βάλουμε μυαλό και να προβλέψουμε πριν γίνει κάτι κακό.

Θα επανέλθουμε σύντομα με συγκεκριμένα ερωτήματα ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ.

Με εκτίμηση,

Η Συντονιστική Επιτροπή.