Porto Leone - spoiler: Ο Καπετανάκος χαροπαλεύει

Η νέα δραματική σειρά εποχής του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone» έρχεται με συγκλονιστικές εξελίξεις που υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, o Ηλίας Καπετανάκος προσπαθεί μετά την δολοφονία του Στράτου να σταθεί ξανά στα πόδια του. Προτεραιότητά του είναι η δουλειά του και το «Porto Leone». Όμως σύντομα η ζωή του ήρωα θα μπει σε θανάσιμο κίνδυνο στο σίριαλ του ALPHA.

Ένα βράδυ το καμπαρέ είναι ασφυκτικά γεμάτο από κόσμο και ο Ηλίας περιφέρεται ανάμεσα στους θαμώνες. Κάποια στιγμή, πλησιάζει φιλικά έναν νεαρό και αρχίζουν να συζητούν. Όμως σύντομα τα πράγματα παίρνουν δραματική τροπή, καθώς ένας άλλος πλησιάζει τον Καπετανάκο και βγάζοντας έναν σουγιά από την τσέπη, τον καρφώνει στην κοιλιά του. Γίνονται όλα τόσο γρήγορα που ο Ηλίας δεν προλαβαίνει να αντιδράσει ενώ αρχίζει να αιμορραγεί. Παλεύει να φωνάξει «βοήθεια» αλλά κανείς δεν τον ακούει, ενώ ο άντρας που τον μαχαίρωσε μαζί με τον συνεργό του τρέχουν γρήγορα από το μαγαζί προτού τους πιάσουν. Όπως θα δούμε, οι δυο τελευταίοι είναι άνθρωποι του Κονταρά που πήραν εντολή να εκδικηθούν θανάσιμα τον Καπετανάκο.

Την ίδια στιγμή, άνθρωποι από το μαγαζί βλέπουν τον Ηλία σε αυτή την κατάσταση και σπεύδουν να τον βοηθήσουν. Έχει χάσει πολύ αίμα και γρήγορα τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Εκεί φτάνει σύσσωμο και το προσωπικό του «Porto Leone» όπου περιµένουν να µάθουν εάν το αφεντικό τους θα καταφέρει να ζήσει. Πράγματι, ο Ηλίας χαροπαλεύει μιας και το τραύμα είναι βαθύ και οι γιατροί κάνουν τα πάντα για να τον σώσουν.

Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, επαγγελματικά προβλήματα φαίνεται πως αντιμετωπίζει και ο Βούλγαρης. Μια μέρα ο ανταγωνιστής του φτάνει στην εταιρεία. Οι δυο άντρες έχουν έναν έντονο καβγά και σύντομα ο έλεγχος χάνεται με αποτέλεσμα να πιάνονται στα χέρια. Οι φωνές τους ακούγονται παντού και τότε προσπαθεί να παρέμβει η Αλεξάνδρα και ο Γρηγόρης για να τους χωρίσουν. Από αυτόν τον άγριο ξυλοδαρμό ο Βούλγαρης τραυματίζεται στο πρόσωπο και τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται και ο Καπετανάκος…