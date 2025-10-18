Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Pink the City 2025

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι στο πλαίσιο διεξαγωγής εκδήλωσης (πεζοπορία) του Συλλόγου Γυναικών, με καρκίνο του μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ», την Κυριακή 19-10-2025 στην Πάτρα, θα πραγματοποιηθούν οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σκοπό την διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων:

1. Τμηματική Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων την Κυριακή (19-10-2025) στα κατωτέρω τμήματα των οδών και από ώρες 11:30-13:00:

α) Γούναρη από Κορίνθου έως Αγ. Ανδρέου

β) Φιλοποίμενος από Αγίου Ανδρέου έως Κορίνθου

γ) Βότση από Κορίνθου έως Αγίου Ανδρέου

δ) Πατρέως από Κορίνθου έως Αγίου Ανδρέου

ε) Ερμού από Αγίου Ανδρέου έως Κορίνθου

2. Λόγω διεξαγωγής της εκδήλωσης (πεζοπορία) τροποποιούνται τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας, ως κάτωθι : από Πάτρα προς Δυτική Αχαΐα θα διέρχονται από Όθωνος Αμαλίας, Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου (δεν θα διέρχονται από την οδό Μαιζώνος).

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.