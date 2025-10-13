Πάτρα: Oμιλία του Μητροπολίτη Κινσάσας κ. Θεοδόσιου στα Αρσάκεια Σχολεία

Oμιλία του Πατρινού στην καταγωγή Μητροπολίτη Κινσάσας κ. Θεοδόσιου θα πραγματοποιηθεί στα Αρσάκεια Σχολεία της Πάτρας , την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:30 μ.μ.

Η σχετική ανακοίνωση πρόσκληση αναφέρει:

«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» (Μτθ 28, 19)

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:30μ.μ., στον Πολυχώρο του Σχολείου μας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση - με πρωτοβουλία του

Καθηγητού Θεολόγου M.A.Th του σχολείου μας κ. Σπύρου Σκιαδαρέση, – κατά την οποία έχει προσκληθεί να μιλήσει ο Σεβ. Μητροπολίτης Κινσάσας κ. Θεοδόσιος για την «Αξία της Προσφοράς στον Συνάνθρωπο μέσω της Εξωτερικής Ιεραποστολής». Η δράση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών και της βιωματικής διδασκαλίας αυτού.



Η Εξωτερική Ιεραποστολή τής Ορθοδόξου Εκκλησίας παράγει σημαντικό έργο σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδιαιτέρως, στην Αφρική και την Ασία. Στην

πόλη Κινσάσα τής κεντρικής Αφρικής, από το 2022, Μητροπολίτης είναι ο Πατρινός στην καταγωγή Σεβασμιώτατος κ. Θεοδόσιος.



Ο Διευθυντής του Σχολείου και ο Σύλλογος των Καθηγητών του Αρσακείου Γυμνασίου Πάτρας, σας προσκαλούν στην παραπάνω εκδήλωση. Είναι μια

ξεχωριστή ευκαιρία να ακούσουμε και να προβληματιστούμε πάνω σε σημαντικά θέματα προσφοράς και αλληλεγγύης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Ώρα έναρξης: 12.30 μ.μ. - 13.10 μ.μ.