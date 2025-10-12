Back to Top
Φάρσαλα: Γυναίκα ακρωτηριάστηκε σε ατύχημα σε εκκοκκιστήριο

Σοβαρό εργατικό ατύχημα συνέβη στα Φάρσαλα

Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη στα Φάρσαλα, με μία γυναίκα να τραυματίζεται σοβαρά σε εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σε εκκοκκιστήριο.

Οι αρχές έλαβαν κλήση το απόγευμα της Κυριακής 12.10.2025, για εργατικό ατύχημα γυναίκας σε εκκοκκιστήριο στην περιοχή των Φαρσάλων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα, ηλικίας περίπου 50 ετών, φέρεται να ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την γυναίκα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

#tags Φάρσαλα Εργατικό ατύχημα

