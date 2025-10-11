Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Φαρμακεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας
08:00 πμ - 21:00 μμ
ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 57 ΤΕΡΨΙΘΕΑ Μ. ΑΓΥΙΑ ΓΚΟΥΛΙΟΤΑ - ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΑ
ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ 54 - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΠΑΤΡΩΝ-ΚΛΑΟΥΣ 178 (ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΕΙ & ΙΚΕΑ) ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 351 - ΤΣΑΜΑΔΟΥ
ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 45 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗ-ΠΟΛΙΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ 42 - ΣΥΝΟΡΑ - ΚΑΤΩΘΕΝ ΚΕΤΧ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 128Γ & ΚΑΝΑΡΗ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 148-150 - ΒΟΤΣΑΡΗ
02:00 - 08:00
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 148-150 - ΒΟΤΣΑΡΗ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης
8:00-21:00
ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23100
21:00-08:00
ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22221
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας
09:00-22:30
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ.: 2610 524.492
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων
09:00-21:00
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου
09:00-22:30
ΚΙΤΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-910775
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας
09:00-22:30
ΓΚΟΥΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ. 2610-590336
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων
09:00-22:30
ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού
09:00-21:00
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467
Διευρυμένο ωράριο
Δευ. & Τετ. : 08.30 - 14.30 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30
Σ.Φ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. - ΒΟΥΤΥΡΑΚΗ Μ. Ο.Ε.
ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 16
ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 4 - ΦΑΒΙΕΡΟΥ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΙΩΝΙΑΣ 6
ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 435 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 26 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 40 & ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΞΙΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 336
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 113 - ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛ. ΛΟΥΤΡΩΝ)
ΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 139 - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ
ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΙΛΙΧΟΥ 171 Κ. ΣΥΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΘΕΡ/ΡΙΟΥ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 61 (ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ)
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 133 ΑΓΥΙΑ
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΣ 42 - ΛΑΓΓΟΥΡΑ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΑKΗ 132 - ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Σ.Φ. ΓΙΑΜΑ Α. - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 90
Σ.Φ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ο.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗ 45 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΣΚΡΕΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 10
ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ-ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Σ.Φ. ΠΡΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΡΑΠΑ ΙΩΑΝΝΑ Ο.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗ 189 - ΒΟΤΣΑΡΗ
ΚΟΤΣΙΡΙΛΟΥ Δ. - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ. - ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ. Ο.Ε.
ΕΡΜΟΥ 38 - Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ
ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 36 & ΑΡΑΤΟΥ - ΠΛ.ΟΛΓΑΣ
ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 34 - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΙΛΚΙΣ
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (παραπ. ΕΤΕ) & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΑΠΟ ΣΤΟΑ)
ΚΟΚΟΒΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 31 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΕΙ
ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΙΩΝΙΑΣ 88 - ΠΟΝΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ
ΜΠΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 46
Σ.Φ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 30 ΛΑΓΓΟΥΡΑ
ΚΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 309 - ΒΟΤΣΗ
Σ.Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 58
ΛΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 151 - ΓΟΥΝΑΡΗ
ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 59 - ΡΑΔΙΝΟΥ
Σ.Φ. ΝΤΖΕΛΒΕ ΡΟΥΜΠΙΝΑ ΜΑΡΙΑ - ΚΑΠΝΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ο.Ε.
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 206 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 351 - ΤΣΑΜΑΔΟΥ
ΠΛΙΑΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΚΟΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 94 & ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 118 - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 73 & ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 52 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δευ. & Τετ. : 08.30 - 21.00 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 44-46 & ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 2
Δευ. - Παρ. : 8.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ)
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00
ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΣΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 78
ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Υπ.Φαρμακοποιός)
ΓΛΑΥΚΟΥ 9, ΠΕΡΙΒΟΛΑ (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ PATRA MALL)
Δευ. & Τρ. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Τετ. : 8.30 - 14.30 Σαβ. : 9.00 - 14.00
Σ.Φ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 20.00
ΒΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Υπ.Φαρμακοποιός)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 44 - 48, ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ
Δευ. : 08.30 - 21.00 Τρι. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Τετ. : 08.30 - 14.30 Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 15.00
ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ 2
Δευ. - Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 20.00
ΡΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΘΕΙΑΣ 83 ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
