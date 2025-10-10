Ο επιχειρηματικός αντίκτυπος των ευρωπαϊκών fashion weeks

«Το BRICS+ Fashion Summit χρησιμεύει ως μια ζωτική πλατφόρμα επικοινωνίας για τις αναδυόμενες χώρες, προσφέροντάς τους μια μοναδική ευκαιρία να ενισχύσουν τις φωνές τους στην παγκόσμια βιομηχανία της μόδας. Για πολλές αναδυόμενες αγορές, η απόκτηση ορατότητας και αναγνώρισης διεθνώς μπορεί να είναι δύσκολη λόγω της περιορισμένης πρόσβασης σε καθιερωμένα δίκτυα και πόρους. Το Summit γεφυρώνει αυτό το χάσμα φέρνοντας κοντά ποικίλα ενδιαφερόμενα μέρη, σχεδιαστές, μάρκες, αγοραστές, μέσα ενημέρωσης και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων από πολλαπλές αναδυόμενες οικονομίες, ενθαρρύνοντας τον διάλογο και τη συνεργασία», λέει η Tonia Fouseki.

Η Fouseki πιστεύει ότι οι Fashion Weeks όχι μόνο ενισχύουν την τοπική σκηνή μόδας, αλλά βοηθούν και τους σχεδιαστές να χτίσουν τη δική τους ταυτότητα και στυλ πριν εισέλθουν στη διεθνή σκηνή. Αυτά ήταν τα βασικά σημεία της ομιλίας του BRICS+ Fashion Summit, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα στα τέλη Αυγούστου. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς πλατφόρμες για ηγέτες της βιομηχανίας μόδας από δεκάδες χώρες, με πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση του πολιτισμικού διαλόγου και την ανταλλαγή εμπειριών.

Οι Ευρωπαϊκές Fashion Weeks χρησιμεύουν ως αποτελεσματικές πλατφόρμες για την προώθηση σχεδιαστών – αυτή είναι η άποψη της Tonia Fouseki, προέδρου της Athens Fashion Week. Σύμφωνα με την ίδια, στα 17 χρόνια ύπαρξης της Athens Fashion Week, περισσότεροι άνθρωποι έχουν αρχίσει να φορούν με υπερηφάνεια ελληνικές μάρκες, χάρη στην εστίαση της εκδήλωσης στη διατήρηση και την προώθηση του εθνικού πολιτισμού. Σύμφωνα με το Statista, η τοπική αγορά ένδυσης στην Ελλάδα επεκτείνεται ετησίως, ενώ οι Ελληνίδες επιστρέφουν σε κλασικά και κομψά στυλ ντυσίματος, αντανακλώντας την πλούσια ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Το Επιχειρηματικό Πρόγραμμα του Summit συγκέντρωσε 250 ομιλητές από την Ευρώπη, την Ασία, τη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική, την Αφρική και τις χώρες της ΚΑΚ. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 42 συνεδρίες, όπου ειδικοί και ηγέτες της Fashion Week από όλο τον κόσμο συζήτησαν βασικά ζητήματα της σύγχρονης μόδας, του πολιτισμού και της οικονομίας. Γιατί λοιπόν ένα Fashion Week θεωρείται ισχυρή κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας; Παράλληλα με την Τόνια, ηγέτες άλλων Fashion Weeks μοιράστηκαν επίσης τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις καινοτόμες προσεγγίσεις τους.

Ο Pietro Polít, διευθυντής του Quito Fashion Week στο Εκουαδόρ, τόνισε την πολύπλευρη φύση της βιομηχανίας της μόδας. Σημείωσε ότι η μόδα συνδυάζει τον τουρισμό, τον πολιτισμό, το εμπόριο και τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας σε ένα ενιαίο σύστημα. Ωστόσο, οι επενδυτές συχνά προσεγγίζουν τη βιομηχανία της μόδας με σκεπτικισμό, θεωρώντας την υπερβολικά δημιουργική για σοβαρές επενδύσεις, προτιμώντας αντ' αυτού να επικεντρώνονται σε συναφείς τομείς. Ο Polít τόνισε ότι το έργο του είναι αφιερωμένο στην υποστήριξη νέων σχεδιαστών και μικρών επιχειρήσεων μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων μόδας. Είναι πεπεισμένος ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσω πλήρους διαφάνειας και επαγγελματισμού σε όλα τα στάδια - από το έργο των σχεδιαστών έως τη διαχείριση εκδηλώσεων.

Ο Sergio Puig, διευθυντής της Mediterranea Fashion Week Valencia, μοιράστηκε την άποψή του σχετικά με την επιλογή των συμμετεχόντων. Σε αντίθεση με τους επενδυτές, η αξιολόγησή του βασίζεται κυρίως στην ικανότητα των υποψηφίων να προσαρμόζονται γρήγορα και στις διεθνείς τους προοπτικές. Θεωρεί ότι οι πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των σχεδιαστών και η αύξηση της παγκόσμιας προβολής αποτελούν τους κεντρικούς παράγοντες επιτυχίας για τις Fashion Weeks παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Puig, οι διεθνείς πλατφόρμες μόδας δεν θα πρέπει να επικεντρώνονται στον ανταγωνισμό, αλλά στη συνεργασία, δημιουργώντας κοινά έργα μεταξύ των σχεδιαστών. Κατά την άποψή του, αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να επεκταθεί η εμβέλεια του κοινού και να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας.

Η αναγνώριση, η διεθνής συνεργασία και οι ικανές επενδυτικές στρατηγικές είναι οι βασικοί παράγοντες πίσω από την επιτυχία των σύγχρονων Fashion Weeks Παράλληλα με το BRICS Fashion Summit, η Moscow Fashion Week πραγματοποιήθηκε στην καρδιά της ρωσικής πρωτεύουσας, με περισσότερες από 300 μάρκες από όλο τον κόσμο. Ρώσοι σχεδιαστές εκπροσωπήθηκαν σε περίοπτη θέση. Η μάρκα Lost Genome παρουσίασε μια νέα συλλογή, όπου κλασικά κομμάτια ανατολίτικης γκαρνταρόμπας προσαρμόστηκαν επιδέξια στον ρυθμό της ζωής των σύγχρονων γυναικών, συνδυαζόμενα άψογα με βασικά κομμάτια όπως ένα φαρδύ λευκό πουκάμισο ή μια μαύρη pencil φούστα. Ένα άλλο αξιοσημείωτο γεγονός ήταν η επίδειξη Gapanovich, η οποία συνδύαζε αναφορές σε βραδινά φορέματα και αισθητική τύπου balletcore.