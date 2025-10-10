Ρωσική μαζική επίθεση στην Ουκρανία- Ενεργειακές υποδομές στο επίκεντρο των πληγμάτων

Στόχος της Ρωσίας και πάλι το Κίεβο

Η ουκρανική πρωτεύουσα δέχθηκε και πάλι ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, με αποτέλεσμα να σημειωθούν διακοπές ρεύματος στον ανατολικό τομέα του Κιέβου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν πολυάριθμες εκρήξεις και τον βόμβο των κινητήρων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία έκανε λόγο μέσω Telegram για «επίθεση του εχθρού με βαλλιστικούς πυραύλους και μαζική επίθεση με drones επίθεσης», προτρέποντας τον πληθυσμό να παραμείνει στα καταφύγια. Σε εθνική κλίμακα, «οι Ρώσοι εξαπολύουν μαζικά πλήγματα εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών», ανέφερε η ουκρανή υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ μέσω Facebook. Στο Κίεβο, «η αριστερή (σ.σ. ανατολική) όχθη (του Δνείπερου) δεν έχει ηλεκτρισμό. Υπάρχουν επίσης προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης», ανέφερε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, τονίζοντας πως «ο εχθρός επιτίθεται σε βασικές υποδομές» της πόλης.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Ukrainian capital plunged into darkness early Friday as Russia pummelled Kyiv's infrastructure, cutting off water and energy supplies<a href="https://t.co/HYXwROR9CB">https://t.co/HYXwROR9CB</a> <a href="https://t.co/szY83l8D37">pic.twitter.com/szY83l8D37</a></p>— AFP News Agency (@AFP) <a href="https://twitter.com/AFP/status/1976483495703650658?ref_src=twsrc%5Etfw">October 10, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν μέσω Telegram, ανεπιβεβαίωτες σε αυτό το στάδιο, μπήκε στο στόχαστρο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στον τομέα αυτόν της ουκρανικής πρωτεύουσας επιβεβαίωσε πως δεν λειτουργούν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης. Παράλληλα, αγόρι επτά ετών έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των πληγμάτων στην περιφέρεια Ζαπορίζια, στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ μέσω Telegram. Στο Κίεβο, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 9 τραυματίες, πέντε από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Διαμερίσματα σε πολυκατοικία πήραν φωτιά, ενώ θραύσματα drones που καταρρίφθηκαν έπεσαν σε διάφορα σημεία της πόλης.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The moment power went down in Kyiv <a href="https://t.co/d1wcASsIcw">pic.twitter.com/d1wcASsIcw</a></p>— VolgaLad (@cym27s) <a href="https://twitter.com/cym27s/status/1976449045041394118?ref_src=twsrc%5Etfw">October 10, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η υπουργός Ενέργειας Χρίντσουκ τόνισε πως «ειδικοί παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες» των βομβαρδισμών και, «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας», θα αρχίσουν «να αποτιμούν τον αντίκτυπο της επίθεσης και το έργο της αποκατάστασης». Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ξαναβάλει στο στόχαστρο τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Βομβαρδίζουν σχεδόν καθημερινά ουκρανικές πόλεις από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022 και οι ενεργειακές υποδομές έχουν στοχοποιηθεί επανειλημμένα. Προχθές, Τετάρτη, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία πως επιδιώξει να προκαλέσει «χάος» πολλαπλασιάζοντας τα πλήγματα, ιδίως εναντίον σιδηροδρομικών υποδομών. «Ο σκοπός της Ρωσίας είναι να σπείρει το χάος, να ασκήσει ψυχολογική πίεση στον κόσμο», υποστήριξε. Αναλυτές επισημαίνουν πως το μεγαλύτερο μέρος της επιμελητείας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων γίνεται μέσω των σιδηροδρόμων.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Kyiv is in a total blackout after Russia's attack on energy infrastructure. All night the capital has been bombarded with drones and ballistic missiles. At least 8 people were injured, 5 of them were hospitalised.<br><br>Imagine any other European capital to plunge in such darkness. <a href="https://t.co/cbIwwS3L11">pic.twitter.com/cbIwwS3L11</a></p>— Kyiv. The City of Courage (@Kyiv) <a href="https://twitter.com/Kyiv/status/1976494808932741380?ref_src=twsrc%5Etfw">October 10, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>