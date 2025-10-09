Τζόκερ: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης -Νέο τζακ ποτ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου η κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ, που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 4.600.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 4, 7, 10, 23, 30 και αριθμός Τζόκερ το 20.

Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Στην επόμενη κλήρωση οι νικητές της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ.