Τζόκερ: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης- Νέο τζακ ποτ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (7/10) η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 4.200.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 8, 16, 30, 41, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 10.

Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Στην επόμενη κλήρωση οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 4.600.000 ευρώ.