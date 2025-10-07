Έδεσσα: Το στολίδι των νερών της Μακεδονίας

Η πόλη των 1000 πηγών και των 12 καταρρακτών
Η Έδεσσα, πρωτεύουσα του Νομού Πέλλας και μία από τις ιστορικότερες πόλεις της Μακεδονίας, είναι γνωστή ως η «Πόλη των Νερών» χάρη στους εντυπωσιακούς της καταρράκτες και τις αμέτρητες πηγές που την διατρέχουν.
Το όνομά της όπως αναφέρει το skylandgreece.gr σημαίνει «πύργος μέσα στο νερό», χαρακτηρισμός που δικαιώνει απόλυτα το τοπίο που την περιβάλλει.
Η πόλη ιδρύθηκε σύμφωνα με την παράδοση το 813 π.Χ. από τον πρώτο βασιλιά των Μακεδόνων, τον Ηρακλείδη Κάρανο, και αποτέλεσε την πρώτη πρωτεύουσα του Μακεδονικού Βασιλείου. Πριν την ανακάλυψη των βασιλικών τάφων στη Βεργίνα από τον Μανώλη Ανδρόνικο, πολλοί μελετητές πίστευαν ότι οι αρχαίες Αιγές – η πόλη των Μακεδόνων βασιλέων – βρίσκονταν στην περιοχή της σημερινής Έδεσσας.
Κατά τη ρωμαϊκή εποχή, η πόλη γνώρισε σχετική ακμή λόγω της θέσης της πάνω στην Αρχαία Εγνατία Οδό, τον κύριο δρόμο που συνέδεε τη Δύση με την Ανατολή. Ο Ρωμαίος ιστορικός Τίτος Λίβιος την περιγράφει ως «πόλη ευγενή και αξιόλογη».
Ένα από τα πιο δραματικά γεγονότα της ιστορίας της σημειώθηκε το 1395, όταν ένας καταστροφικός σεισμός ισοπέδωσε σχεδόν ολοκληρωτικά την πόλη. Από αυτή τη φυσική καταστροφή προέκυψε όμως ένα από τα μεγαλύτερα της δώρα: οι περίφημοι καταρράκτες της Έδεσσας, που έκτοτε έγιναν το σήμα κατατεθέν της.
Στα μέσα του 20ού αιώνα, οι καταρράκτες απειλήθηκαν με εξαφάνιση, καθώς σχεδιαζόταν η κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού στην περιοχή. Η τοπική κοινωνία αντέδρασε με αποφασιστικότητα και δυναμισμό. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, οι κάτοικοι της Έδεσσας πρωτοστάτησαν σε μία από τις πρώτες περιβαλλοντικές κινητοποιήσεις στην Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Συμβουλίου της Επικρατείας, η απειλή αποτράπηκε και οι καταρράκτες σώθηκαν.
Το 1998, ο Δήμος Έδεσσας τίμησε τα μέλη του Συλλόγου Προστασίας Φυσικών Καλλονών Εδέσσης και Περιχώρων, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη διάσωση όχι μόνο ενός φυσικού θαύματος, αλλά και της ψυχής της πόλης.
Σήμερα, η Έδεσσα παραμένει ένας μοναδικός προορισμός, όπου η ιστορία, η φύση και ο πολιτισμός συνυπάρχουν αρμονικά. Οι καταρράκτες της, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα παραδοσιακά μακεδονικά σπίτια και η φιλοξενία των κατοίκων της, συνθέτουν μια πόλη που μαγεύει κάθε επισκέπτη
