Παραίτηση Τσίπρα: Οι πρώτες αντιδράσεις σε Μαξίμου, ΣΥΡΙΖΑ και αντιπολίτευση

«Νομίζω ότι η παραίτησή του δεν θα κάνει καμιά διαφορά στο ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί παραπάνω από δύο χρόνια δεν έκανε την οποιαδήποτε ομιλία, παρέμβαση στην Ολομέλεια, την οποιαδήποτε παρέμβαση. Κοινοβουλευτικά είναι αδιάφορη η συγκεκριμένη εξέλιξη» κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Θυμήθηκα μία απάντηση του κυρίου Τσίπρα τον Ιούνιο του 2015 σε φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη ότι βρισκόμαστε στη μέση μίας μεγάλης φουρτούνας αλλά είμαστε λαός της θάλασσας που ξέρει να βγαίνει από τις φουρτούνες και δεν φοβάται να ανοιχθεί σε καινούργιες θάλασσες για να φτάσει σε νέα ασφαλή λιμάνια. Την τελευταία φορά λοιπόν που είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσας και φουρτούνες, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο γιατί ακολούθησαν τα capital controls, οι κλειστές τράπεζες, το διχαστικό δημοψήφισμα και χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρείαστα δισ. ευρώ».

Τα όσα συμβαίνουν σε έναν άλλον πολιτικό χώρο, της Αριστεράς, της κεντροαριστεράς, δεν απασχολούν τον δικό μας πολιτικό χώρο ούτε είναι δικιά μας δουλειά να σχολιάσουμε, να προβλέψουμε αυτά που θα συμβούν» ανέφερε αρχικά ο Παύλος Μαρινάκης και συνέχισε:

Ο Παύλος Μαρινάκης κληθείς να σχολιάσει την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, έκανε λόγο για μία «κοινοβουλευτικά αδιάφορη εξέλιξη». Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, πρόκειται για μία παραίτηση «που δεν θα κάνει καμιά διαφορά στο ελληνικό κοινοβούλιο».

Μαρινάκης: Παραίτηση που δεν θα κάνει καμία διαφορά

Στην Κουμουνδούρου υπήρξε κατά βάση αιφνιδιασμός, ενώ σε κυβέρνηση και κόμματα οι πρώτες τοποθετήσεις ήταν σε αιχμηρό τόνο.

Ανάμεικτες αντιδράσεις προκάλεσε στο πολιτικό σκηνικό η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

ΠΑΣΟΚ: Δεν ασχολούμαστε με εσωτερικά άλλων κομμάτων

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο OPEN, σχολίασε ότι «ο καθένας έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να κάνει ό,τι θεωρεί σωστό. Εμείς έχουμε πει ότι πιθανό κόμμα του κ. Τσίπρα είναι εσωκομματικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι φαίνεται να εξελίσσεται. Εξελίσσεται ως μια ρήξη, στην ουσία, σε ένα άλλο κόμμα. Εμείς έχουμε μια θέση αρχής να μην ασχολούμαστε με εσωτερικά ζητήματα άλλων κομμάτων».

Ο κ. Τσουκαλάς άφησε παράλληλα αιχμές για τον ισχυρισμό του κ. Τσίπρα σχετικά με την παρουσία του στη Βουλή λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το Κοινοβούλιο είναι το κατεξοχήν πεδίο άσκησης αντιπολιτευτικών καθηκόντων. Μπορείς να είσαι χρήσιμος και φυσικά έχεις ενισχυμένο δικαίωμα λόγου ως πρώην πρωθυπουργός. Άρα, θα άκουγα τον ισχυρισμό αυτόν, αν είχε δοκιμάσει και είχε χρησιμοποιήσει τις πρόνοιες και τα εργαλεία που του δίνει ο κανονισμός της Βουλής. Στο Κοινοβούλιο, μάλιστα, και με την Προανακριτική Επιτροπή και με τη διαδικασία της πρότασης δυσπιστίας, εμείς το χρησιμοποιήσαμε και πετύχαμε νίκες απέναντι στην κυβέρνηση που οδήγησαν στην παραπομπή πολιτικών προσώπων και την αποπομπή υπουργών. Μάλιστα, απέναντι σε μία κυβέρνηση που έως το 2023 είχε μάθει να νικά την αξιωματική αντιπολίτευση, η ίδια αυτή κυβέρνηση από τότε ηττήθηκε πολλές φορές στο Κοινοβούλιο με τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη».

Φάμελλος: Δεν θα είμαστε αντίπαλοι

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ δεν θα είναι αντίπαλος με τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε ο Σωκράτης Φάμελλος, μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από τη θέση του βουλευτή. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ έκανε λόγο για μία «πολύ σημαντική εξέλιξη» και τόνισε ότι τιμά τον Αλέξη Τσίπρα, τη συνεργασία τους και την «ιστορική παρακαταθήκη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ».

Αναλυτικά η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου:

«Η σημερινή εξέλιξη της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ σημαντική.

Τιμώ τον Αλέξη Τσίπρα, τη συνεργασία μας και την ιστορική παρακαταθήκη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Το κρίσιμο ζήτημα για την κοινωνία είναι να απαλλαγεί το συντομότερο η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, την κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της αδικίας.

Μπορεί στην παρούσα φάση να έχουμε διαφορετικές οπτικές για το πώς αυτό θα γίνει πράξη. Δεν θα είμαστε όμως αντίπαλοι.

Από την πρώτη ημέρα της εκλογής μου έθεσα την ανάγκη μίας προοδευτικής κυβέρνησης, που θα κάνει πράξη την Προοδευτική Ελλάδα.

Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με στόχο και δέσμευση να μείνει το κόμμα όρθιο, με συνέπεια και σοβαρότητα, να αποτινάξει την αναξιοπιστία και να συμβάλλει στην προοδευτική διέξοδο της πατρίδας μας.

Μίλησα με γενναιότητα για την ανάγκη υπέρβασης του κατακερματισμού του προοδευτικού χώρου, για την ανάγκη συνεργασιών, για κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη δεξιά.

Για να γίνει αυτό πράξη απαιτείται ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταλύτης, αλλά και εγγύηση της Προοδευτικής Ελλάδας.

Αυτή είναι η δική μου πρόταση.

Αυτή είναι η συλλογική μας απόφαση.

Αυτή είναι η δική μας προτεραιότητα.

Μόνο με συνεργασίες και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, με μία νέα κοινωνική πλειοψηφία, αλλά και με υπερβάσεις θα βγάλουμε τη χώρα και την κοινωνία από το σημερινό τέλμα.

Και αυτές τις πρωτοβουλίες ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τις αναλαμβάνει καθημερινά.

Οι πολίτες της χώρας απαιτούν κοινή δράση, μέσα και έξω από τη Βουλή, σε όλη την Ελλάδα.

Και σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς».