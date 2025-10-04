Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Ο πόλεμος Ευανθίας και Ιουλίας παίρνει απροσδόκητη τροπή

Η σειρά του ALPHA, με τίτλο «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που είναι βασισμένη στο εμβληματικό, ομώνυμο best-seller της Λένας Μαντά, επιστρέφει τηλεοπτικά την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 21:00.

Όπως θα δούμε, ο πόλεμος Ευανθίας και Ιουλίας παίρνει άλλη τροπή με την άφιξη της θείας του Φωκά από τη Γερμανία.

Επεισόδιο 4ο: Ενώ η υγεία του τον απασχολεί όλο και πιο έντονα, ο Απόστολος κάνει ένα αναπάντεχο δώρο στην Μελισσάνθη και την φέρνει άθελα του πιο κοντά στον επίμονο και διαχυτικό Άγγελο. Ο πόλεμος Ευανθίας και Ιουλίας παίρνει άλλη τροπή με την άφιξη της θείας του Φωκά από τη Γερμανία. Η Ασπασία είναι έτοιμη να τραγουδήσει για πρώτη φορά επαγγελματικά αλλά αντιλαμβάνεται σύντομα ότι πρέπει να βάλει ξεκάθαρα όρια στον κόσμο της νύχτας. Αναπάντεχα η Πολυξένη καλείται να αποδείξει τι αξίζει πάνω στο σανίδι και κερδίζει ακόμη περισσότερο την προσοχή της Μάρθας. Ο Οδυσσέας νιώθει ακατάλληλος για την Μαγδαληνή αλλά η εξέλιξη της σχέσης τους φαίνεται πως δημιουργεί εντάσεις και στις δύο οικογένειες.