Τι λένε τα ζώδια για την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025.

Κριός

Δεν θα πρέπει να θεωρείτε κανέναν και τίποτε στην ζωή σας δεδομένο. Καθώς τα μεγάλα και σπουδαία πλησιάζουν, επενδύστε στις προσωπικές σας σχέσεις, μια και τα στηρίγματα στην ζωή δεν σας περισσεύουν… Το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο, είτε στο οικογενειακό περιβάλλον, είτε στο εργασιακό. Εάν αφεθείτε και εκφραστείτε ελεύθερα, η βλάβη στις σχέσεις σας που θα προκαλέσετε θα είναι σημαντική. Προσοχή λοιπόν και διπλωματία απαιτείται…

Ταύρος

Η μέρα θα προσφέρει ευκαιρίες να επιλυθούν διαφορές ή τυχόν συγκρουσιακές καταστάσεις. Σημαντικά γεγονότα ή συζητήσεις θα συμβούν στην προσωπική σας ζωή και κάποια άτομα μπορεί να φύγουν οριστικά από την ζωή σας. Τα αρνητικά συναισθήματα που θα υπάρξουν μπορούν ωστόσο να επηρεάσουν την ευημερία σας ή σημαντικά σχέδια που έχετε σε εξέλιξη, εάν δεν καταφέρετε να τα ελέγξετε. Κάποιες πληροφορίες ίσως να επηρεάσουν το μέλλον σας.

Δίδυμοι

Η μέρα σας βοηθάει να πραγματοποιήσετε τα πλάνα σας, μια και θα σας έρθουν όλα βολικά. Είστε ένα άτομο που μπορεί να προκαλεί με την εκκεντρική του εμφάνιση ή συμπεριφορά, δεν παύετε όμως να έχετε πολλές συμπάθειες που θα σας βοηθήσουν. Οι αποφάσεις που θα πάρετε σήμερα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από μακροχρόνια πνοή και να μην αντανακλούν μόνο τις τρέχουσες ανάγκες ή επιδιώξεις σας.

Καρκίνος

Οι εξελίξεις στο εργασιακό σας περιβάλλον είναι θετικές και τα πρώτα απτά αποτελέσματα της σκληρής σας δουλειάς δεν θα αργήσουν να φανούν. Κάτι σημαντικό που είχατε αναλάβει στον εργασιακό τομέα κοντεύει να ολοκληρωθεί. Διατηρείστε τις σχέσεις σας με τους συναδέλφους ή συνεργάτες σε αρμονικό επίπεδο για να μην σας βγάλουν άλλου είδους προβλήματα από την πορεία σας.

Λέων

Θα έρθετε αντιμέτωποι με τον εαυτό σας σήμερα, μια και θα κληθείτε να παλέψετε με τις φοβίες σας, αναφορικά με τον συναισθηματικό σας δεσμό. Μην αναζητάτε απαντήσεις στον σύντροφό σας, γιατί εσείς είστε το πρόβλημα που θα πρέπει να λύσετε…Κατά τα άλλα, ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με την υγεία και την ευεξία σας, που την παραμελήσατε αισθητά τον τελευταίο καιρό.

Παρθένος

Δυσκολίες και εντάσεις χαρακτηρίζουν την εργασιακή σας μέρα. Σας λείπει η πλήρης εικόνα για να μπορέσετε να χειριστείτε τις καταστάσεις με επιτυχία. Φροντίστε να βρείτε τα κομμάτια που λείπουν και ενεργήστε μετά… Θα μπορούσατε να θέστε σε εφαρμογή κάποιες νέες δημιουργικές σας ιδέες στον επαγγελματικό τομέα που θα αποδώσουν σημαντικά στο εγγύς μέλλον, εάν έχετε σαφή εικόνα και στόχους.

Ζυγός

Υπάρχει διάχυτος ενθουσιασμός για ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα ή μια νέα ευκαιρία καριέρας που προκύπτει. Χαρείτε τα νέα, οργανώστε όμως εγκαίρως και σε ρεαλιστική βάση τα επόμενα βήματα σας. Κάποιο άτομο από το στενό σας περιβάλλον δεν φημίζεται για την εντιμότητα του και το ξέρετε. Είναι καιρός να το απομακρύνετε για να μπορέσετε να ηρεμήσετε…

Σκορπιός

Είναι μια καλή μέρα η σημερινή για να λύσετε εκκρεμείς οικογενειακές υποθέσεις. Η ευγένεια και η γενναιοδωρία του χαρακτήρα σας θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της μέρας, εάν καταφέρετε να χαλαρώσετε και αφεθείτε να εκφραστείτε ελεύθερα.

Τοξότης

Προσπαθήσετε να μην γίνετε εύκολα επικριτικοί για τους γύρω σας. Είναι εύκολο να επικρίνετε τους χειρισμούς των άλλων, αναλογιστείτε όμως ότι η στάση σας δεν θα βοηθήσει κανέναν και θα πληγώσετε άτομο που σας αγαπούν. Χαρείτε όμορφες ερωτικές στιγμές με το ταίρι σας, για όσους είναι δεσμευμένοι. Οι ελεύθεροι ίσως να κάνουν μια γνωριμία που θα τους φέρει έναν κεραυνοβόλο έρωτα…

Αιγόκερως

Είναι μια μέρα που θα φέρει αισιοδοξία, ευκαιρίες και καλές ειδήσεις. Είναι μια εξαιρετική χρονική στιγμή να εκπονήσετε σχέδια, λόγω του πολύ καλού ενστίκτου που θα έχετε αλλά και του προσεκτικού σας προγραμματισμού. Ταξίδια μεγάλων αποστάσεων ευνοούνται, όπως και οι σπουδές ή οι μελέτες. Μέσα από την εύνοια της μέρας μπορούν να έχουν θετική εξέλιξη οι πάσης φύσης επιχειρηματικές συναλλαγές και διαπραγματεύσεις, όπως και οι εκκρεμείς νομικές υποθέσεις.

Υδροχόος

Θα έχετε την τάση να αναλαμβάνετε ευθύνες ή επιπλέον εργασία, υπερεκτιμώντας τις δυνατότητες σας. Καλύτερα να απορρίψετε κάποια δουλειά και να είστε εμπρόθεσμοι, παραδίδοντας ένα άρτιο αποτέλεσμα, παρά να αγχώνεστε και να παρουσιάσετε τελικά κάτι μέτριο ή ελλιπές. Θα χρειαστεί επίσης να ασχοληθείτε περισσότερο με τον εαυτό σας και με την φυσική σας κατάσταση. Ίσως είναι καιρός να αλλάξετε διατροφικές συνήθειες και να εντάξετε την άσκηση στην ζωή σας για να προλάβετε τα δύσκολα…

Ιχθείς

Βρίσκεστε σε μια δύνη, σε ένα καταλυτικό σημείο της μεταβατικής περιόδου. Μην σας τρομάζουν οι αλλαγές και τα προβλήματα. Ήδη έχετε καταφέρει πολλά και στο άμεσο μέλλον τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά. Τα αισθηματικά σας θα παρουσιάσουν βελτίωση και η επαγγελματική σας άνοδος θα σας ικανοποιήσει πολύ σύντομα. Νέες ευκαιρίες και προτάσεις θα σας γεμίσουν με αισιοδοξία, αρκεί να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες και κρατήσετε χαμηλούς τόνους