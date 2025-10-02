Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4-10-2025

Κηδείες - Πένθη

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 12 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΘΕΟΔΟΣΙΟ ΜΙΧ. ΠΙΛΗΣΗ ΕΤΩΝ 95 Κηδεύουμε την Παρασκευή 3-10-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον

Κηδεύομε την Παρασκευή 3-10-2025 και ώρα 12 μ. απο τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστείου Πατρών.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr