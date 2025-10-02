Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4-10-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΘΕΟΔ. ΘΩΜΑ
ΕΤΩΝ 88
Κηδεύομε την Παρασκευή 3-10-2025 και ώρα 12 μ.
απο τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστείου Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Βασιλική
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :
Παναγιώτης & Αναστασία
Κων/νος & Δήμητρα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : Θανάσης,Γιάννης,Βασίλης,Βάλια,Θανής
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΘΕΟΔΟΣΙΟ ΜΙΧ. ΠΙΛΗΣΗ
ΕΤΩΝ 95
Κηδεύουμε την Παρασκευή 3-10-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον
Ιερό Ναό Αγίου Ιωακείμ Έξω Αγυιάς.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ & ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΠΙΛΗΣΗ, ΑΛΕΞΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ
ΠΙΛΗΣΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΛΗΣΗΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΙΛΗΣΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΘΩΜΑΣ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝ. ΑΠΟΣΚΙΤΗ
{ΕΤΩΝ 68}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 12 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΕΛΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
