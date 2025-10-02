Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΥΓΕΙΑ

/

Η μεσογειακή διατροφή προστατεύει και τα ούλα, αποκαλύπτουν Βρετανοί ερευνητές

ΦΩΤΟ pixabay

ΦΩΤΟ pixabay

Έρευνα του King’s College London δείχνει ότι μια διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια και ελαιόλαδο μειώνει τη φλεγμονή και περιορίζει την ουλίτιδα

Γνωστή για τα οφέλη της στην καρδιά και τη μακροζωία, η μεσογειακή διατροφή αναδεικνύεται πλέον και ως όπλο για τη στοματική υγεία.

Σύμφωνα με μελέτη του King’s College, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Periodontology, όσοι ακολουθούν αυτό το διατροφικό μοντέλο εμφανίζουν λιγότερη ουλίτιδα και χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής.

Οι ερευνητές του King’s College London παρακολούθησαν 200 Βρετανούς ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε οδοντιατρικές εξετάσεις, αιματολογικές αναλύσεις και ανέφεραν λεπτομέρειες για τις διατροφικές τους συνήθειες. Όσοι είχαν στο πιάτο τους φρούτα, λαχανικά, όσπρια και ελαιόλαδο – βασικά στοιχεία της μεσογειακής διατροφής – παρουσίαζαν χαμηλότερους δείκτες φλεγμονής.

Αντίθετα, η συχνή κατανάλωση κόκκινου κρέατος και η απόκλιση από το μεσογειακό μοντέλο συνδέθηκαν με αυξημένη φλεγμονή και πιο σοβαρή ουλίτιδα.

Ήδη αναγνωρισμένη για τη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων, νευροεκφυλιστικών διαταραχών και ορισμένων μορφών καρκίνου, η μεσογειακή διατροφή επιβεβαιώνει έτσι τον κεντρικό της ρόλο στην ολιστική πρόληψη της υγείας — ακόμη και για τα ούλα.

Ειδήσεις Τώρα

Παράξενα ονόματα, όμορφα τοπία: Οι πιο... αστείες παραλίες της Ελλάδας

Τελικά, πόσο επικίνδυνες είναι οι οθόνες για τα παιδιά;

Οι πέντε τύποι φίλων που όλοι χρειάζονται στη ζωή τουςδιατ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Διατροφή Δόντια Στοματική Υγιεινή

Well Being