Συνταγή για τάρτες με τυρί τσένταρ και κρεμμύδι

Ένα νόστιμο σνακ, ιδανικό για κάθε περίσταση
Θα χρειαστείτε μόνο 5 υλικά για να φτιάξετε αυτές τις απλές τάρτες με τσένταρ και κρεμμύδι.
Η συνταγή είναι απλή. Είναι εύκολες και αποτελούν το τέλειο σνακ για κάθε περίσταση. Η αλμυρή γεύση του τσένταρ και η γλυκιά του κρεμμυδιού δημιουργούν έναν αρμονικό συνδυασμό που θα ικανοποιήσει κάθε ουρανίσκο.
Υλικά
320 γρ. φύλλο κρούστας βουτύρου
1 αυγό
150ml κρέμα γάλακτος
100 γρ.τσένταρ, τριμμένο
1 μικρό κόκκινο κρεμμύδι, σε λεπτές φέτες
αλάτι και φρεσκοαλεσμένο μαύρο πιπέρι
Οδηγίες
- Προθερμάνετε το φούρνο στους 200°C.
- Ανοίξτε το φύλλο κρούστας και κόψτε έξι κύκλους με ένα κουπ πατ διαμέτρου 10-11cm.
- Τοποθετήστε τις βάσεις για τις τάρτες σε ένα ταψί για muffins και τρυπήστε κάθε βάση με ένα πιρούνι.
- Στρώστε με λαδόκολλα και γεμίστε τις βάσεις για τις τάρτες με ξηρούς καρπούς ή ρύζι. Ψήστε για 8 λεπτά. Αφαιρέστε το χαρτί και τους ξηρούς καρπούς και ψήστε για άλλα 5 λεπτά μέχρι να σταθεροποιηθεί η κρούστα.
- Εν τω μεταξύ, χτυπήστε το αυγό και την κρέμα γάλακτος σε ένα μπολ και αλατοπιπερώστε.
- Στρώστε το τυρί και το κρεμμύδι στις βάσεις για τις τάρτες και ρίξτε προσεκτικά το μείγμα αυγού και κρέμας γάλακτος.
- Ψήστε για 20-25 λεπτά μέχρι να ροδίσει και να σταθεροποιηθεί η γέμιση.
- Αφήστε να κρυώσει για 5 λεπτά πριν το βγάλετε από το ταψί.
