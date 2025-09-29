Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε αναμένεται να πάνε ταμείο οι δικαιούχοι

Με αγωνία περιμένουν πλέον οι δικαιούχοι τις επίσημες ημερομηνίες του ΕΦΚΑ για τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025. Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών.

Οι συντάξεις Νοεμβρίου 2025 καταβληθούν σε δύο φάσεις, όπως συμβαίνει παραδοσιακά με τους πρώτους που πληρώνονται να είναι οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι. Να σημειώσουμε ότι τα χρήματα για όλους τους συνταξιούχους θα είναι διαθέσιμα από την προηγούμενη εργάσιμη, μετά τις 17:00 το απόγευμα.

Οι αναμενόμενες ημερομηνίες πληρωμής

Οι συντάξεις Νοεμβρίου 2025 των μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ αναμένεται να πληρωθούν την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα Οκτωβρίου 2025 και η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων θα γίνει στην ίδια ημερομηνία αντίστοιχα

Ειδικότερα, οι πιθανότερες ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων των συντάξεων Νοεμβρίου 2025 είναι οι εξής:

Συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016)

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ Νοεμβρίου 2025 για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) αναμένεται να καταβληθούν τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις ΙΚΑ

Το ΙΚΑ αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

Ο ΟΑΕΕ αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ο ΟΓΑ αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις ΝΑΤ

Το ΝΑΤ αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις Δημοσίου

Το Δημόσιο αναμένεται να καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

(Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) αναμένεται να καταβάλουν τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 όπως το Δημόσιο)

(Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Νοεμβρίου 2025 αναμένεται να καταβληθούν όπως στο Δημόσιο)

(Χορήγηση προκαταβολής σύνταξης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που αποχωρούν από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης). (Αριθμ. 151274/2016/0092 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1519/04.05.2017)