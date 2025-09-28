Νέο τροχαίο στην Πατρών-Κορίνθου, στο ύψος της Αρέθα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών–Κορίνθου, στο ύψος των φωτεινών σηματοδοτών της οδού Αρέθα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε τουλάχιστον ένα όχημα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο τμήμα του οδικού δικτύου, όπου –τον Φεβρουάριο του 2024– είχαν χάσει τη ζωή τους δύο νέοι, ηλικίας 20 και 21 ετών, όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που επιχειρούσε αναστροφή από την Εθνική Οδό προς την Αρέθα.