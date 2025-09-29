Τι λένε τα ζώδια για την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Κριός

Η ανάγκη για σεξουαλική ικανοποίηση είναι έντονη σήμερα και ίσως να γίνετε λίγο πιο επιθετικοί ή ωμοί στην προσέγγιση σας, με αποτέλεσμα να κάνετε κάποιους γύρω σας να αισθανθούν άβολα. Πέρα όμως από τα καθαρά σεξουαλικά σας ένστικτα, η όψη βγάζει στην επιφάνεια και την ρομαντική σας πλευρά, αυξάνοντας τις πιθανότητες να βρείτε έναν σύντροφο. Είναι επίσης η ιδανική χρονική στιγμή να ξεκινήσει κανείς δημιουργικές δράσεις, που να απαιτούν σωματική δράση αλλά και συναισθηματική έκφραση, όπως είναι ο χορός ή οι εικαστικές τέχνες.

Ταύρος

Ένα νέο πρόσωπο θα μπει στην ζωή σας, όσοι από σας είναι αδέσμευτοι, και θα φέρει τον ήλιο στην καρδιά σας. Οι αγωνίες και οι μοναξιές θα αποτελέσουν παρελθόν για σας. Προσοχή στη διατροφή σας! Χαλαρώστε και κάντε πράγματα που θα καλυτερεύσουν την εξωτερική σας εμφάνιση. Ταχτοποιήστε όμως και εκκρεμότητες

Δίδυμοι

Καλλιτεχνικές ανησυχίες και ενδιαφέροντα απομακρύνουν την σκέψη και την προσοχή σας από την πεζή και πολλές φορές θλιβερή πραγματικότητα και σας ταξιδεύουν σε άλλους κόσμους. Για να μπορέστε να βγείτε οριστικά από ένα ατέρμονα κύκλο στασιμότητας θα πρέπει να κάνετε κάποια νέα βήματα, ίσως προς διαφορετική κατεύθυνση. Εξετάστε κάθε ενδεχόμενο και ίσως κάπου κοντά να βρίσκεται μια κρυμμένη ευκαιρία.

Καρκίνος

Η ένταση και οι διαμάχες που θα υπάρξουν στο οικογενειακό περιβάλλον θα σας αναστατώσουν και θα σας γεμίσουν με άγχος. Σε ερωτικό επίπεδο, εκφραστείτε ελεύθερα και επικοινωνήστε με το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει και μη νιώθετε αναστολές. Πάθος, έρωτας και δυνατή αγάπη σας περιμένουν!

Λέων

Πολύ κινητικότητα και τρέξιμο σήμερα στον επαγγελματικό σας χώρο. Η καριέρα σας θα ανακάμψει σύντομα και θα δεχθείτε αρκετές προτάσεις από ανθρώπους του εξωτερικού, που θα ωθήσουν στο να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις και να σημειώσετε επιτυχίες. Η ασυνεννοησία με το ταίρι σας θα σας χαλάσει τη διάθεση.

Παρθένος

Μια μικρή και απροσδόκητη οικονομική ένεση θα σας φτιάξει την μέρα σήμερα. Δεν πρόκειται να λύσετε τα οικονομικά σας προβλήματα, είναι καλό όμως να έρχονται χρήματα από το πουθενά… Οι οικονομικές ανησυχίες σας βασίζονται πολλές φορές στην ανασφάλεια σας για το αύριο. Μείνετε επικεντρωμένοι στους στόχους σας και δεν έχετε να φοβόσαστε τίποτε.

Ζυγός

Εκτιμήστε και αγαπήστε περισσότερο τον εαυτό σας γι αυτό που είστε, προκειμένου να μπορέσετε στην συνέχεια να προσφέρετε και να γίνετε αποδέκτης αγάπης από τους γύρω σας. Αποβάλετε τις έγνοιες για τα μικρά και επουσιώδη και επικεντρωθείτε στα σημαντικά της ζωής σας. Οι ανθρώπινες σχέσεις μπορούν να σας δώσουν το αίσθημα της ασφάλειας που χρειάζεστε για να αντλήσετε δύναμη και να παλέψετε για ένα καλύτερο αύριο.

Σκορπιός

Είστε σήμερα πιο ευαίσθητοι απέναντι στις επιθυμίες των άλλων και απολαμβάνετε να θέτετε τον εαυτό σας στην υπηρεσία τους. Για κάποιους μπορεί η παρούσα μέρα να φέρει το άλλο τους μισό που αναζητούσαν. Περάστε χρόνο με φιλικά πρόσωπα, προσφέρετε φιλανθρωπικό ή κοινωνικό έργο, ασχοληθείτε με τις τέχνες, γιατί προσφέρονται οι μέρες αυτές για όλες αυτές τις δράσεις.

Τοξότης

Παραπαίετε στην καριέρα σας γιατί δεν έχετε σαφή άποψη για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσετε. Βάλτε τις σκέψεις σας σε τάξη και οργανώστε τις δράσεις σας για να είναι αποτελεσματικές. Εάν επίσης αισθάνεστε άσχημα επειδή βλάψατε κάποιον άθελα σας, δεν έχετε παρά να ζητήσετε συγνώμη και να προσπαθήσετε να κλείσετε το θέμα για να πάψει να σας ταλαιπωρεί.

Αιγόκερως

Δεν θα μπορέσετε να κάνετε το επόμενο βήμα στην ζωή σας εάν δεν καταφέρετε να βάλετε σε τάξη τις σκέψεις σας και να τα βρείτε με τον εαυτό σας. Εάν δεν τα καταφέρνετε μόνοι, υπάρχουν και οι φίλοι να σας βοηθήσουν. Κάποια μικρά και ασήμαντα ίσως προβλήματα υγείας θα σας απασχολήσουν σήμερα και θα αποδιοργανώσουν την μέρα σας.

Υδροχόος

Η μέρα προσφέρεται για χαρές και γλέντια! Είναι μια ιδανική μέρα να οργανώσετε μια γιορτή ή να στήσετε ένα πάρτι και να απολαύσετε την χαλαρή ατμόσφαιρα αλλά και την προσοχή των άλλων. Ένα ευχάριστο οικογενειακό γεγονός θα σας δώσει χαρά! Χαρείτε με την χαρά των άλλων και αναπρογραμματίστε και σεις τις δράσεις, ώστε να έχετε στο μέλλον τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ιχθείς

Θα σας αναγκαστείτε να επαναξιολογήσετε κάποιες αρχές ή πεποιθήσεις σας, που τώρα θα σας φανούν αναχρονιστικές ή λανθασμένες. Οι σχέσεις με τους γύρω σας υπάρχει έντονη πιθανότητα να αλλάξουν. Κάποιοι θα χωρίσουν το διάστημα αυτό, άλλοι θα ερωτευθούν, ορισμένοι ίσως επιστρέψουν στην πατρική εστία και ίσως άλλοι να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με συγγενικά πρόσωπα.