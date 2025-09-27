Η εποχή του Ζυγού αλλάζει τα πάντα - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Από 22 Σεπτεμβρίου έως 22 Οκτωβρίου, ο Ήλιος περνά από τον Ζυγό, στρέφοντας την ενέργεια σε σχέσεις, ισορροπία, συνεργασίες και επικοινωνία.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η συνηθισμένη περίοδος του Ζυγού.

Με τον Άρη και τον Ερμή να περνούν στον Σκορπιό, την εκρηκτική Πανσέληνο στον Κριό, την Αφροδίτη να επιστρέφει στον Ζυγό και τον Πλούτωνα να ολοκληρώνει την ανάδρομη πορεία του στον Υδροχόο, αυτή η περίοδος είναι γεμάτη ένταση, πάθος και μεταμόρφωση.

Αυτή η εποχή σας καλεί να ευθυγραμμίσετε τις σχέσεις σας και τις επιλογές ζωής σας με τον αυθεντικό σας εαυτό. Ο Ήλιος στον Ζυγό τονίζει την ανάγκη για ισορροπία, ενώ οι επιρροές του Σκορπιού σας ενθαρρύνουν να εμβαθύνετε πέρα από τα επιφανειακά.

Κριός

Αυτή η περίοδος ρίχνει φως στις σχέσεις σας. Η Πανσέληνος στο ζώδιό σας στις 6 Οκτωβρίου φωτίζει εσάς, την ανεξαρτησία σας, τις ανάγκες και την ταυτότητά σας. Όμως ο Ήλιος στον Ζυγό σας υπενθυμίζει ότι η αληθινή δύναμη βρίσκεται στη συνεργασία. Η Αφροδίτη στον Ζυγό στα μέσα της περιόδου μπορεί να αναζωογονήσει την ερωτική σας ζωή, ενώ η ορθή πορεία του Πλούτωνα φέρνει ενδεχόμενες αλλαγές στις φιλίες ή τις κοινωνικές σας ομάδες. Δώστε προσοχή σε όσους αντικατοπτρίζουν την εξέλιξή σας και σε όσους δεν το κάνουν. Είναι η ώρα να ευθυγραμμίσετε τις σχέσεις σας με την προσωπική σας ανάπτυξη.

Ταύρος

Η υγεία, η εργασία και οι καθημερινές σας συνήθειες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτή τη σεζόν του Ζυγού. Σας δίνεται η υπενθύμιση να φέρετε περισσότερη ισορροπία στο πρόγραμμά σας και να επικεντρωθείτε στην ευεξία. Ο Άρης και ο Ερμής στον Σκορπιό μπορεί να εντείνουν τις σχέσεις σας, ωθώντας σας να μιλήσετε ανοιχτά ή να επαναπροσδιορίσετε όρια. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό είναι ιδανική στιγμή για να επανεκκινήσετε την καθημερινότητά σας. Οι μικρές, σταθερές αλλαγές έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Η εποχή του Ζυγού σας υπενθυμίζει ότι η ισορροπία χτίζεται μέσα από τις καθημερινές σας επιλογές.

Δίδυμοι

Ο έρωτας, η δημιουργικότητα και η χαρά είναι τα θέματα αυτή την περίοδο. Ο Ήλιος στον Ζυγό φωτίζει τον τομέα του ρομαντισμού και της αυτοέκφρασης, ενθαρρύνοντάς σας να φλερτάρετε, να παίξετε και να βγείτε μπροστά. Η Πανσέληνος στον Κριό μπορεί να φέρει σαφήνεια σε φιλικές σχέσεις ή σε κοινωνικά δίκτυα, ενώ η είσοδος της Αφροδίτης στον Ζυγό ενισχύει την αγάπη και την καλλιτεχνική έμπνευση. Μέχρι τη Νέα Σελήνη, ίσως νιώσετε έτοιμοι να ξεκινήσετε ένα δημιουργικό εγχείρημα ή να ανοίξετε την καρδιά σας σε κάτι νέο. Αφήστε τη χαρά να σας οδηγήσει.

Καρκίνος

Το σπίτι και η οικογένεια έρχονται στο προσκήνιο. Η περίοδος του Ζυγού σας καλεί να αποκαταστήσετε την ισορροπία στον προσωπικό σας χώρο, να φροντίσετε τις οικογενειακές σχέσεις και να στραφείτε προς τον εσωτερικό σας κόσμο. Η Πανσέληνος στον Κριό μπορεί να αναδείξει αλλαγές στην καριέρα ή τη δημόσια εικόνα σας, ζητώντας σας να ισορροπήσετε την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή. Ο Πλούτωνας σε ορθή πορεία στον τομέα της οικειότητας ενδέχεται να φέρει βαθιές μεταμορφώσεις σε σχέσεις και κοινά οικονομικά. Η Νέα Σελήνη είναι η ιδανική ευκαιρία για να δημιουργήσετε το καταφύγιο που επιθυμείτε.

Λέων

Η φωνή σας έχει δύναμη αυτή την περίοδο. Η ενέργεια του Ζυγού ενεργοποιεί τη ζώνη της επικοινωνίας σας, κάνοντάς την ιδανική για συγγραφή, δημόσιο λόγο, επαφές και μάθηση. Η Πανσέληνος στον Κριό μπορεί να φέρει σημαντικές αποκαλύψεις ή εξελίξεις, ενώ η είσοδος της Αφροδίτης στον Ζυγό ενισχύει τη γοητεία σας στις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις. Ο Άρης και ο Ερμής στον Σκορπιό σας σπρώχνουν να εμβαθύνετε σε οικογενειακά ή συναισθηματικά θέματα. Η Νέα Σελήνη είναι το πράσινο φως για να μοιραστείτε το μήνυμά σας με τον κόσμο.

Παρθένος

Τα οικονομικά, η αυτοεκτίμηση και οι αξίες σας έρχονται στο προσκήνιο. Η περίοδος του Ζυγού σας ενθαρρύνει να ευθυγραμμίσετε τα οικονομικά σας με τις βαθύτερες επιθυμίες σας. Η Πανσέληνος στον Κριό μπορεί να φέρει σαφήνεια σε κοινά οικονομικά ή ζητήματα οικειότητας. Με την Αφροδίτη στον Ζυγό, η αφθονία ρέει όταν αναγνωρίζετε την αξία σας. Η ορθή πορεία του Πλούτωνα στον Υδροχόο ίσως φέρει καμπή σε θέματα εργασίας ή υγείας. Η Νέα Σελήνη είναι μια νέα αρχή για τα οικονομικά σας.

Ζυγός

Αυτή είναι η δική σας εποχή και είναι ισχυρή. Με τον Ήλιο στο ζώδιό σας και τη Νέα Σελήνη στον Ζυγό στις 21 Οκτωβρίου, σας δίνεται μια κοσμική επανεκκίνηση. Είναι η ευκαιρία σας να επαναπροσδιορίσετε τον εαυτό σας, να ανανεώσετε το στιλ σας και να θέσετε νέες προθέσεις για το έτος που έρχεται. Η Πανσέληνος στον Κριό φέρνει στο φως τις σχέσεις, αποκαλύπτοντας ποιοι είναι πραγματικά ευθυγραμμισμένοι με εσάς. Η Αφροδίτη στο ζώδιό σας ενισχύει την αυτοπεποίθηση και τη γοητεία σας.

Σκορπιός

Για εσάς, η περίοδος του Ζυγού φέρνει ανάγκη για ξεκούραση, εσωτερική ανασκόπηση και απελευθέρωση. Ο Ήλιος περνά μέσα από τον εσωτερικό σας κόσμο, ενθαρρύνοντάς σας να αποσυρθείτε και να προετοιμαστείτε για τη δική σας γενέθλια περίοδο. Ο Άρης και ο Ερμής στο ζώδιό σας στα μέσα του μήνα αφυπνίζουν τη δυναμική σας και οξύνουν τη φωνή σας. Η Πανσέληνος στον Κριό φέρνει συνειδητοποιήσεις γύρω από την υγεία και την εργασία, ενώ η Νέα Σελήνη στον Ζυγό σας προσκαλεί να κλείσετε εκκρεμότητες. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον χρόνο για να αναζωογονήσετε το πνεύμα σας.

Τοξότης

Η κοινότητα, οι φιλίες και τα όνειρα βρίσκονται στο προσκήνιο αυτή την περίοδο του Ζυγού. Σας καλεί να συνδεθείτε με άλλους, να συνεργαστείτε και να οραματιστείτε κάτι μεγαλύτερο. Η Πανσέληνος στον Κριό μπορεί να φωτίσει θέματα ρομαντισμού ή δημιουργικών εγχειρημάτων, ενώ το τέλος της ανάδρομης πορείας του Πλούτωνα ενδέχεται να φέρει αλλαγές σε θέματα οικονομικών ή αυτοεκτίμησης. Η Αφροδίτη στον Ζυγό ενισχύει τη κοινωνική σας ζωή. Πείτε «ναι» σε προσκλήσεις και συνεργασίες. Η Νέα Σελήνη είναι ιδανική για να θέσετε στόχους που αφορούν τα μακροπρόθεσμα οράματά σας.

Αιγόκερως

Η καριέρα και η δημόσια εικόνα σας βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο Ήλιος στον Ζυγό φωτίζει τις φιλοδοξίες σας, ζητώντας σας να βρείτε ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Η Πανσέληνος στον Κριό μπορεί να φέρει στο φως οικογενειακές δυναμικές, ενώ η ορθή πορεία του Πλούτωνα στο ζώδιό σας μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής. Μην ξαφνιαστείτε αν βιώσετε μια βαθιά μεταμόρφωση. Η Αφροδίτη στον Ζυγό ενισχύει την αναγνώριση και την αρμονία στον επαγγελματικό σας δρόμο. Η Νέα Σελήνη είναι η ευκαιρία να φυτέψετε τους σπόρους της επιτυχίας.

Υδροχόος

Αυτή η περίοδος σας καλεί να επεκταθείτε. Η ενέργεια του Ζυγού σας ενθαρρύνει να εξερευνήσετε, να ταξιδέψετε ή να μάθετε κάτι νέο. Η Πανσέληνος στον Κριό μπορεί να φέρει σημαντικές εξελίξεις στην επικοινωνία, στις συμφωνίες ή στην κοινότητά σας. Η ορθή πορεία του Πλούτωνα στο ζώδιό σας σηματοδοτεί ένα σημαντικό προσωπικό ορόσημο. Η Αφροδίτη στον Ζυγό ενισχύει τη γοητεία σας και μπορεί να φέρει ευκαιρίες από απρόσμενες πλευρές. Η Νέα Σελήνη είναι η ιδανική στιγμή για να θέσετε προθέσεις που σχετίζονται με τη σοφία, την περιπέτεια και την εξερεύνηση νέων οριζόντων σας.

Ιχθύες

Η μεταμόρφωση είναι το κεντρικό σας θέμα αυτή την περίοδο του Ζυγού, Ιχθύες. Ο Ήλιος φωτίζει τη ζώνη όπου καλείστε να απελευθερώσετε ό,τι δεν σας εξυπηρετεί πλέον. Η Πανσέληνος στον Κριό ρίχνει φως σε ζητήματα χρημάτων και αυτοεκτίμησης, ενώ η Αφροδίτη στον Ζυγό μπορεί να φέρει ευκαιρίες για βαθύτερες σχέσεις. Η ορθή πορεία του Πλούτωνα ίσως φέρει καθαρτικές αλλαγές στο υποσυνείδητό σας, βοηθώντας σας να αποβάλετε ό,τι δεν σας ωφελεί. Η Νέα Σελήνη είναι μια δυνατή επανεκκίνηση για την οικειότητα, την εμπιστοσύνη και την προσωπική αναγέννηση.

