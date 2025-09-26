Bergmann Kord: Ημερίδα για τη Μεταμόσχευση Μαλλιών – Η ευκαιρία του Ιατρικού Τουρισμού σε συνεργασία με την Αυστρία

Ημερίδα ενημέρωσης και εκπαίδευσης για τη μεταμόσχευση μαλλιών πραγματοποίησε η εταιρεία Bergmann Kord. Η ημερίδα έγινε την περασμένη Κυριακή στην κεντρική κλινική στο Χαλάνδρι και συμμετείχαν 25 σύμβουλοι από τη Βόρεια Ευρώπη.

Οι εκπαιδευόμενοι ξεναγήθηκαν στους χώρους της Κλινικής και ενημερώθηκαν αναλυτικά από το επιστημονικό προσωπικό και τη διοίκηση για το επίπεδο των υψηλών υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται σε πολίτες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η Bergmann Kord θεωρείται ηγέτιδα στον χώρο των μεταμοσχεύσεων μαλλιών, καθώς πρωτοστατεί στην εφαρμογή όλων των πρωτοποριακών τεχνικών, που επιφέρουν άριστα αποτελέσματα, εδώ και δεκαετίες.

Ο CEO της Bergmann Kord, Βαρδής Κορδεράς, επεσήμανε:

«Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις δυνατότητες ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα και τη συμβολή του στη στήριξη της εθνικής οικονομίας. Στη χώρα μας ο ιατρικός τουρισμός είναι σε τροχιά ανάπτυξης. Στη Bergmann Kord εξυπηρετούμε σε σταθερή βάση ασθενείς από το εξωτερικό. Η ικανοποίηση των πελατών μας γεμίζει χαρά και αποτελεί για εμάς την καλύτερη διαφήμιση».

Στην ημερίδα προσήλθε και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Όπως είναι γνωστό, έχει υποβληθεί και ο ίδιος σε μεταμόσχευση μαλλιών στη Bergmann Kord και έχει επανειλημμένα εκφράσει δημόσια την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, ευχαριστώντας προσωπικά και την ιδρύτρια και πρόεδρο της εταιρείας, Βασιλική Κορδερά.

Οι παρευρισκόμενοι στην ημερίδα είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από πρώτο χέρι την προσωπική εμπειρία του Υπουργού. Επιπλέον παρακολούθησαν live μεταμόσχευση μαλλιών, κάνοντας ερωτήσεις επί της διαδικασίας και στη συνέχεια παρέλαβαν πιστοποιήσεις συμμετοχής.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Κορδεράς αναφέρει:

«Ιατρικός τουρισμός στα καλύτερά του για την Ελλάδα και την οικονομία. Σήμερα υποδεχτήκαμε 25 νέους συνεργάτες μας από τη Βόρεια Ευρώπη, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν και γνώρισαν από κοντά την κλινική και την ποιότητα των υπηρεσιών μας στη μεταμόσχευση μαλλιών.».

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν: