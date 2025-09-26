Το ΠΑΣΟΚ αυτοϋπονομεύεται την ώρα της μάχης

Είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο που πονάει την δημοκρατική παράταξη: Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί με κόπο να χτίσει την εικόνα της εναλλακτικής εξουσίας, παρουσιάζοντας στη ΔΕΘ ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, και την κρίσιμη στιγμή, η δημόσια συζήτηση εκτρέπεται. Αντί να μιλάμε για την ακρίβεια, τη διάλυση της Υγείας και το μέλλον της χώρας, το προσκήνιο καταλαμβάνεται από δηλώσεις στελεχών που θέτουν θέμα στρατηγικής και πορείας.

Η παρουσίαση του προγράμματος βρέθηκε αμέσως στη σκιά αυτών των δηλώσεων, δίνοντας ένα ανέλπιστο πάτημα στον κυβερνητικό μηχανισμό. Η Νέα Δημοκρατία, που κουκουλώνει το έγκλημα των Τεμπών, συγκαλύπτει τις υποκλοπές, μοιράζει εκατομμύρια στον ΟΠΕΚΕΠΕ και βυθίζει τη χώρα στην ακρίβεια, δεν χρειάζεται να λογοδοτήσει. Αρκεί να ειρωνευτεί μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου: «Αυτοί ζητούν εκλογές; Αυτοί δεν συνεννοούνται ούτε μεταξύ τους».

Ολόκληρος ο μηχανισμός προπαγάνδας της Ν.Δ. στήνεται πάνω σε αυτές τις ατυχείς δηλώσεις, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να αποφεύγει την ουσία. Έτσι, η δημόσια συζήτηση δεν αφορά πια τη φτώχεια, τα ράντζα στα νοσοκομεία και τη θεσμική εκτροπή, αλλά την εσωστρέφεια ενός κόμματος που θέλει να κυβερνήσει.

Είναι κρίμα. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με δηλώσεις που φαντάζουν αφελείς, μετατρέπονται στον καλύτερο σύμμαχο της Νέας Δημοκρατίας. Παίζοντας το παιχνίδι της εσωστρέφειας, ακυρώνουν το περιεχόμενο της «πολιτικής αλλαγής» που ευαγγελίζεται η ηγεσία. Η κοινωνία, βλέποντας ένα κόμμα να μοιάζει με «θεατρική ομάδα εσωτερικών συγκρούσεων» αντί για δύναμη διακυβέρνησης, δεν πείθεται.

Το πραγματικό στοίχημα του ΠΑΣΟΚ είναι η ενότητα, η συγκρότηση και η αποφασιστικότητα. Διαφορετικά, η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να κυβερνά με ψέματα, μεθοδεύσεις και σκάνδαλα. Το πρόγραμμα θα χάνεται στον θόρυβο και οι αφελείς δηλώσεις θα αποδειχθούν το ισχυρότερο όπλο του αντιπάλου, που έχοντας και την υπεροπλία στα ΜΜΕ αξιοποιεί μεθοδικά κάθε λάθος μέσα από τα ίδια τα τείχη του κόμματος προκειμένου να θολώσει και εντέλει να ακυρώσει μια τεράστια προσπάθεια για την πολιτική αλλαγή στον τόπο.

Και αυτό δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί!