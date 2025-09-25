Back to Top
Ερντογάν σε Μακρόν: Βλέπω πως υπάρχουν στιγμές που είσαι καλά τελικά

AP Photo / Alex Brandon

Πολλοί εξέλαβαν την αναφορά του Ερντογάν μάλλον ως ειρωνική, ενώ ο Μακρόν απάντησε αμήχανα: «Ναι»

Εντύπωση προκαλεί η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Εμανουέλ Μακρόν, όχι τόσο για την ουσία της συνάντησης, αλλά για τη μικρή στιχομυθία την οποία είχαν οι δύο άνδρες μπροστά στις κάμερες. 

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, την Τετάρτη (24.9.2025) στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις. Ο Ερντογάν τόνισε τη σημασία του διαλόγου με τη Γαλλία και εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να εμβαθύνει τη συνεργασία στο εμπόριο, την ενέργεια και την άμυνα.

Ωστόσο, ο διάλογος μπροστά στις κάμερες ήταν μάλλον απολαυστικός. Ο Μακρόν χαιρέτησε τον Ερντογάν με τον Τούρκο πρόεδρο να τον ρωτάει αν είναι καλά και τον Μακρόν να απαντάει θετικά. Τότε ο Ερντογάν στρέφεται πως τους παρευρισκόμενους λέγοντάς τους: «Μου λέει ότι είναι καλά». 

«Βλέπω πως υπάρχουν στιγμές που είσαι καλά τελικά» συνέχισε ο Τούρκος πρόεδρος με τον Μακρόν να απαντά λιτά: «Ναι». 

Πριν από λίγους μήνες μια ακόμη συνάντησή τους είχε γίνει viral όταν ο Ερντογάν είχε πιάσει το δάχτυλο του Μακρόν και δεν το άφηνε.

