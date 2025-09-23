Νορβηγία: Έκρηξη στο κέντρο του Όσλο- Συναγερμός για επιπλέον εκρηκτικά

Συνελήφθη ένας 13χρονος
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στο κέντρο του Όσλο, όταν μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην οδό Πιλεστρέντ, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας.
Η αστυνομία της Νορβηγίας, μετά τον εντοπισμό της πρώτης έκρηξης, επιβεβαίωσε ότι βρέθηκαν στο σημείο και άλλα εκρηκτικά που δεν είχαν ενεργοποιηθεί. Σε επίσημη ανακοίνωση προέτρεψε τους κατοίκους «να μείνουν μακριά από τα παράθυρα» και κάλεσε το κοινό «να αποφύγουν την πρόσβαση στην περιοχή».
Σύμφωνα με το tv2.no, έχει συλληφθεί ένας 13χρονος ενώ η αστυνομία πιστεύει πως στο περιστατικό εμπλέκονται δύο άτομα. Η κύρια θεωρία της αστυνομίας είναι ότι στο σημείο εξερράγη χειροβομβίδα. Μια ακόμη χειροβομβίδα βρέθηκε στην περιοχή και οι Αρχές προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη.
Ένοπλοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει τον δρόμο, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα και ελικόπτερα της αστυνομίας πετούν πάνω από την περιοχή.
Την ίδια στιγμή, η κυκλοφορία των τραμ έχει διακοπεί, με εκκενώσεις οχημάτων που βρίσκονταν κοντά στο σημείο της έκρηξης και αναφορές ότι επηρεάστηκε ευρύτερα το δίκτυο τραμ της νορβηγικής πρωτεύουσας. Τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι στους κατοίκους στάλθηκαν επείγοντα μηνύματα προειδοποίησης στα κινητά τους, με οδηγίες να μείνουν σε ασφαλή σημεία μακριά από το σημείο της έκρηξης.
«Ήταν ο πιο δυνατός κρότος που έχω ακούσει ποτέ»
«Ήταν ο πιο δυνατός κρότος που έχω ακούσει ποτέ. Βρόντηξε στο στήθος μου», είπε στην aftonbladet.se, ο Γιόναρ Τέιγκεν, ο οποίος ήταν στο διαμέρισμά του και μαγείρευε.
Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν τραυματίες ή ποιος βρίσκεται πίσω από την ενέργεια.
