Νορβηγία: Έκρηξη στο κέντρο του Όσλο- Συναγερμός για επιπλέον εκρηκτικά

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στο κέντρο του Όσλο, όταν μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην οδό Πιλεστρέντ, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας.

Η αστυνομία της Νορβηγίας, μετά τον εντοπισμό της πρώτης έκρηξης, επιβεβαίωσε ότι βρέθηκαν στο σημείο και άλλα εκρηκτικά που δεν είχαν ενεργοποιηθεί. Σε επίσημη ανακοίνωση προέτρεψε τους κατοίκους «να μείνουν μακριά από τα παράθυρα» και κάλεσε το κοινό «να αποφύγουν την πρόσβαση στην περιοχή».

Σύμφωνα με το tv2.no, έχει συλληφθεί ένας 13χρονος ενώ η αστυνομία πιστεύει πως στο περιστατικό εμπλέκονται δύο άτομα. Η κύρια θεωρία της αστυνομίας είναι ότι στο σημείο εξερράγη χειροβομβίδα. Μια ακόμη χειροβομβίδα βρέθηκε στην περιοχή και οι Αρχές προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη.