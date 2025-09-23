Demataki - Από την Πάτρα… σε κάθε γωνιά της Ευρώπης με ασφάλεια και συνέπεια

Το Demataki είναι η πιο ταχέως αναπτυσσόμενη online υπηρεσία αποστολής δεμάτων στο εξωτερικό.

Με λίγα μόνο βήματα, ο χρήστης μπορεί να οργανώσει την αποστολή του από τον υπολογιστή ή το κινητό του, γλιτώνοντας χρόνο και αποφεύγοντας περίπλοκες διαδικασίες.

Μέσα από το εύχρηστο σύστημα κρατήσεων, μπορεί:

να υπολογίσει άμεσα το κόστος με πλήρη διαφάνεια,



να συγκρίνει επιλογές ανάμεσα σε economy και express υπηρεσίες,



να προγραμματίσει την παραλαβή από τον χώρο του,



να λάβει άμεσα το voucher με τα στοιχεία της αποστολής,



και να παρακολουθεί την πορεία του δέματος του σε πραγματικό χρόνο, με ενημερώσεις σε κάθε στάδιο.



Η υπηρεσία καλύπτει δεκάδες ευρωπαϊκούς προορισμούς – με έμφαση σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Ισπανία – και συνεχώς επεκτείνεται σε νέες αγορές, ώστε να προσφέρει περισσότερες επιλογές σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Το Demataki απευθύνεται σε:

Ιδιώτες και οικογένειες, που θέλουν να στείλουν τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα, δώρα ή προσωπικά αντικείμενα σε συγγενείς και φίλους.



Φοιτητές, που χρειάζονται αξιόπιστες λύσεις για τη μεταφορά των πραγμάτων τους στην αρχή ή στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς, αλλά και για να παραλαμβάνουν προϊόντα από τις οικογένειές τους.



Μικρές επιχειρήσεις και παραγωγούς, που αναζητούν προσιτό και ασφαλή τρόπο να προωθήσουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό, από ελαιόλαδο και κρασί μέχρι χειροποίητα αντικείμενα και κοσμήματα.



Η συνεχής ανάπτυξη της πλατφόρμας βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

Τεχνολογία που απλοποιεί τη διαδικασία και παρέχει real-time ενημερώσεις.



Ανθρώπινη εξυπηρέτηση, με άμεση υποστήριξη και συμβουλές για συσκευασία και αποστολή.



Αξιοπιστία, που επιβεβαιώνεται καθημερινά από τις θετικές αξιολογήσεις πελατών.